Los 3 signos más comunes de que te están engañando

A veces es muy difícil identificar una infidelidad, especialmente porque hay MUCHOS hombres que saben cómo esconder bien las pistas y mentir. Pero hay otros que utilizan las mismas excusas que los demás y, según Ashley Madison, pueden servir como señales de alerta para levantar sospechas. Porque así empieza todo: con una simple sospecha.

Las infidelidades no siempre son obvias, es normal sentir ese “no sé qué, que qué sé yo” antes de empezar a sospechar.

Es importante que confíes en tu intuición, pero eso no quiere decir que debas sacar tus conclusiones. Si sospechas de tu pareja y ésta exhibe cualquiera de estas señales, lo primero que debes hacer es confrontarlo. Después de eso, sigue tu instinto. Si sus respuestas no explican su conducta de tal forma que satisfaga tus sospechas, haz cita con un terapeuta y deja que intervenga un experto.

No acuses a tu pareja si NO estás completamente segura de que te está engañando. A veces las acusaciones pueden ser TAN dañinas como el amorío actual, según Psychology Today.

1.- Se distrae mucho con el teléfono, especialmente en las noches

No todas las personas distraídas son infieles. Si tu pareja no pone atención a lo que dices porque está viendo el fútbol, tiene un poco de sentido. No digo que sea lo correcto, pero al menos hay una explicación.

Pero si su distracción se debe a su teléfono, especialmente por culpa de un correo o un mensaje en la noche, es obvio que se está comunicando con alguien. Según los números de Ashley Madison, las 10 de la noche es la hora más popular de los infieles para empezar un amorío.

2.- Su excusa es el trabajo

Es importante no hacer conclusiones cuando los horarios de tu pareja cambian. Si tu galán tiene que quedarse hasta tarde en la oficina o hacer un viaje de negocios inesperado, no quiere decir que te esté engañando. Pero si su horario de trabajo es raro, y repentinamente empieza a salir en las noches sin avisarte… puedes empezar a sospechar.

Otro signo súper común de una infidelidad es la típica excusa de “voy a trabajar hasta tarde.”Según una encuesta de este sitio, el 32% de los hombres daban esta excusa a sus parejas para seguir con la infidelidad. El 29% utilizaba a sus amigos como excusa.

3.- Sus hábitos con el dinero han cambiado

Si no comparten una cuenta en el banco, será difícil de identificar esta señal. Pero si lo hacen, será fácil sospechar de una infidelidad porque notarás cargos inexplicables a su tarjeta; tales como cenas, viajes en Uber, y hoteles.

También notarás que tu pareja tiene menos dinero de lo normal. Esto sucede porque sale más, compra más cosas y obviamente gasta en hoteles o en regalos. Aunque la gente obviamente puede consentirse de vez en cuando, los gastos inexplicables son una señal de alerta.

Estas señales no garantizan una infidelidad. Pero si estás aquí es porque sospechas algo… y posiblemente necesiten comunicarse pronto.