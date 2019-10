Los "Bebés comestibles" que se volvieron virales

Aguascalientes.– Todo comenzó cuando Lupita de Luna, dueña del negocio “Gelatinas Fruty Luppis”, recibió un pedido de 130 gelatinas para un baby shower de una mujer que esperaba a un par de gemelos, lo que hizo que Lupita sacará el molde que recientemente había adquirido y preparará unas gelatinas con tamaño, forma y rasgos que asemejaban a dos bebés descansando dentro de la madre, mismas que después subiría a Facebook y causarían polémica entre los cibernautas.

De acuerdo con lo señalado por la hidrocálida en entrevista, ella se siente orgullosa de su creación, afirmando que ella busca que sea lo más realista posible, por lo que se vale de distintas técnicas: “A las gelatinas de bebé les puse una capita de gelatina transparente para dar un efecto de encapsulado, como si el bebé estuviera en el vientre materno”.

Aunque la repostera también ha hecho gelatinas en forma de cerebros u ojos, han sido sus realistas fetos los que han conmocionado a los usuarios, pues a través de 5 mil comentarios, algunos han halagado la creatividad y aplaudido el trabajo de Lupita, mientras que otros se han referido a los bebés comestibles como “perturbadores” y como “una falta de respeto”.

Al respecto, De Luna dijo que ella no se engancha con los comentarios pero que le sorprendía que muchas de las críticas provenían de personas de grupos pro-vida: “La gente pro-vida es la que más me ha atacado, dicen que cómo puedo lucrar con ese tipo de cosas, pero yo no me arrepiento de hacerlas (…) de hecho ya estoy pensando hacer unas gelatinas que me sugirieron en los comentarios de unos fetos pequeños en frascos y también una de José José” compartió Lupita.