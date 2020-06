Los cines reabrieron, pero la gente no va

Las salas de cine que reabrieron el pasado fin de semana en Aguascalientes, Michoacán y Quintana Roo registran baja o nula asistencia de espectadores.

En la entidad hidrocálida, los seis complejos abiertos han reportado a las autoridades funciones con apenas cinco asistentes y algunas veces con butacas vacías. Lo mismo ha pasado con restaurantes y otros lugares, señala Octavio Jiménez Macías, director de regulación sanitaria de Aguascalientes.

“No va la gente a cines, (apenas) cinco clientes, incluso algunas funciones sin espectadores, restaurantes solos, son semanas críticas, hay ventas de 2 mil o 3 mil pesos, si bien les va, es una situación difícil.

“Independientemente del semáforo yo creo que van a cerrar de manera voluntaria, no se ve ningún horizonte en donde se diga que va a mejorar la situación económica, no hay actividad, no hay gente que acuda, alguna por miedo, por precaución o por no tener dinero”, indica Jiménez Macías en entrevista.

Hasta ayer en la programación se encontraban, entre otras, la comedia mexicana Veinteañera, divorciada y fantástica, el documental italiano Frida, vive la vida y las hollywoodenses Ajuste de cuentas, Grandes espías y Sonic, la película.

Aguascalientes comenzó la reapertura de cines con color naranja y después de revisar los protocolos de seguridad se dio el visto bueno, recuerda Jiménez Macías.

“Trabajamos con consciencia; no porque estemos aperturando no evaluamos el riesgo, no es llevarle la contraria a la federación”.

Ayer el gobierno de Quintana Roo, donde también hay cines abiertos, anunció que del 15 al 21 de junio la parte norte del estado, donde se sitúa Cancún, estará en color naranja y la sur en rojo.

En la turística Cancún hay siete complejos que permanecerán así al menos la semana mencionada.

En Michoacán, Gabriel Envila, director de comunicación de Pátzcuaro, Michoacán, donde existe un complejo abierto, recuerda que la apertura fue un acuerdo emitido por el gobierno estatal.

En el Pueblo Mágico, con una población cercana a los 100 mil habitantes, se han registrado desde marzo 19 casos (con tres fallecimientos), de los cuales siete están activos actualmente.

Esta semana se habían registrado dos casos diarios, siendo el jueves el primer día sin reporte.

“Estábamos tranquilos, pero acabamos de tener caso de un señor que murió a los cinco días y dejó los siete casos actuales. Estamos viendo cómo reactivar tod”, señala Envila.