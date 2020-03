Los italianos cantan desde sus balcones para sobrellevar la cuarentena del coronavirus

Italia ha sido uno de los países más castigados por la propagación del coronavirus. El viernes 13 se anunciaba que, solo en las 24 horas anteriores, se habían registrado 2.116 nuevos positivos en todo el país, y habían fallecido 250 personas, por lo que el total de muertos por el coronavirus superaba los 1.200 casos en este país.

Los italianos se han visto obligados a guardar una rigurosa cuarentena, que fue endurecida este miércoles, cuando el primer ministro, Giuseppe Conte, ordenó que cerraran todos los establecimientos comerciales, a excepción de supermercados y farmacias.

Pero eso no ha acabado con el ánimo de los italianos. La música ha surgido de modo espontáneo en los edificios de Roma, Sicilia, Siena y otros barrios para demostrar cercanía a la distancia. Decenas de videos en Twitter y Facebook se han compartido miles de veces muestran cómo los italianos cantan el himno nacional, La Macarena y otras populares melodías de la nación.

Me lo envía mi prima desde Roma. Ella lleva confinada en casa desde hace días. Italia canta su himno para aliviar el aislamiento. Todo el mundo en las terrazas. El corazón encogido. Esto en España sería imposible. Mucha fuerza. Aquí la necesitaremos #Covid_19 #coronavirusitalia pic.twitter.com/E3lQvaQhWd — David G. Maciejewski (@MGDavid_) March 13, 2020

Since the 1.5 years I’ve been living in this neighbourhood, this is the most vibrant I have seen this street! #Covid19italia #coronavirusitalia #litaliachiamo #flashmob pic.twitter.com/bdKgV68Chu — Yemi Adeyeye (@yemi_adeyeye) March 13, 2020

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

ITALIANS DANCING TO MACARENA IN THEIR BALCONIES BECAUSE WE HAVE TO STAY AT HOME IM CRYINGGGG I LOVE MY PEOPLE pic.twitter.com/CEIN98Syzc — dario (@imnewyorkcity) March 13, 2020

MY FRIENDS RELATIVES, IN ITALY,CAN’T GO OUT BUT ARE PLAYING MUSIC �� FOR THEIR NEIGHBORS. VIVA ITALIA ������ pic.twitter.com/0wfovCRdrh — Titita Tita (@Pro18Tita) March 13, 2020