Maestra amenaza a alumno con "matarlo si no se calla" en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Desesperada por no poder controlar a uno de sus alumnos, una maestra del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 131, amenaza con matarlo, si no se calla.

Por medio de un video que los propios alumnos subieron a redes sociales, se muestra a la maestra explicar a un joven que no ha entregado siete trabajos, por lo que tenía un cero como calificación.

El alumno se acerca al escritorio de la maestra para comprobar que tenía trabajos pendientes, mientras la docente cuestiona a la clase si les había pedido sacar copias a lo que los demás jóvenes responden armativamente.

#Video "Que se vaya a sentar, no me entiende. Llévese su trabajo. Y usted, váyase tiene cero. Una hablada más y voy y te mato", grita la maestra https://t.co/FRRYajVsbK pic.twitter.com/6S6bpHGL9e — El Universal Estados (@Univ_Estados) June 6, 2019

Fue entonces cuando otro alumno intercede por su compañero por lo que la maestra le pide que se calle.

Galicia, responde el alumno.

Acto seguido, la maestra le pide al alumno, que se encontraba cerca del escritorio, que pase a su lugar y al otro joven, le grita que se vaya ya que tiene un cero como calicación.

"Que se vaya a sentar, no me entiende. Llévese su trabajo. Y usted, váyase tiene cero. Una hablada más y voy y te mato, cabrón. Lárgate, no me importa que no me respetes, obedece y lárgate, cállate tú estúpido, malvado", le grita la maestra.

Hasta el momento, directivos del plantel educativo no han informado las acciones que se tomarán tanto con los alumnos como con la maestra.