Maestra le exige a alumno tomar clases en ‘un lugar decente’ que no sea un cibercafé

San Luis Potosí.- A través de redes sociales, un joven estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denunció que fue víctima de humillación y discriminación por parte de una profesora durante su clase de Derecho Civil.

Me gustaría hacerles de su conocimiento que el día de ayer fui víctima de una humillación, ya que ante esta situación que estamos viviendo nos hemos tenido que adaptar a la modalidad de las clases virtuales y lamentablemente no todos tenemos un fácil acceso al Internet para poder tomarlas y en este aspecto soy uno de ellos porque para tomar las clases tengo que rentar Internet fuera de un ciber y por lo tanto no puedo estar desde la comodidad de mi casa”, señaló.