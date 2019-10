Maestro junta fondos y lleva a alumnos a conocer el cine por primera vez

Un maestro de una comunidad pobre en Guatemala pidió el apoyo de las redes sociales para darles un regalo muy especial a sus alumnos: llevarlos al cine por primera vez en sus vidas.

"El próximo dos de octubre, queremos brindarle una experiencia única a mis alumnos con el apoyo de un grupo de personas, si usted desea colaborar, puede apadrinar con Q20.00 para pagar la entrada al cine o el pasaje de ida y vuelta, ellos no tienen TV, no pueden ver películas, se imaginan lo feliz que serían si tuvieran la oportunidad de ver una en pantalla gigante? Si alguien desea colaborar, puede escribirme vía inbox. Gracias desde ya!!!", escribió el maestro Edwin Linares en su perfil de Facebook.

El maestro logró su meta y para Día del Niño en Guatemala, llevó a los 26 alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Terrero Barroso, aldea Tacón Arriba, en Chiquimula a conocer un cine por primera vez en sus vida.

Recuerdos para toda la vida

Con el dinero recaudado, reporta Publimetro, el maestro no sólo pudo llevar a sus alumnos a ver una película al cine, sino que pudo invitarlos a comer en un restaurante de comida rápida y hasta llevarlos a un balneario.

Para evitar riesgos, el maestro contrató varias camionetas pick up para trasladar a los niños, ya que la única forma de entrar o salir de la comunidad es a través de caminos de terracería.

Aunque este fue un día inolvidable para todos, Edwin Linares comparte que en la escuela viven con grandes carencias, pues incluso él debe dar clases para todos los grados, al ser el único maestro del colegio rural.

Además, llegar es complicado por la distancia a la que se encuentra la escuela y la precariedad de los caminos cercanos. Aunque él cuenta con una motocicleta, contó que muchos de sus alumnos deben caminar al menos 2 horas diarias para poder llegar al colegio. Por eso la mayoría no va todos los días.

El profesor logró armar un consejo de padres de familia y gracias a programas de gobierno se implementaron programas de alimentación en la escuela; sin embargo, aún sufren de muchas carencias, pues los baños no tienen puertas, no hay barda perimetral y ni enfermería.

Edwin Linares trabajó durante 14 años como director en otra escuela, hasta que se dio cuenta que sus alumnos vendían droga dentro de la misma. Cuenta que al denunciar estos hechos, él fue quien resultó afectado, pues el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la comunidad en la que trabajaba en ese momento exigió su despido.

Me han intentado afectar laboralmente y por castigo me enviaron lejos, y vea que el castigo me gustó", asegura.

Desafortunadamente, este será el último ciclo escolar que estará en el caserío Terrero Barroso, después de 2 años de trabajar en esta escuela rural.