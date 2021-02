Mamá de Mariana: "Gobierno sólo me atendió para darme cenizas de mi hija"

Lourdes Dávalos Ábrego, madre de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, hallada sin vida el pasado 28 de enero en el municipio de Ocosingo, carga con un doble pesar, pues además del dolor, ahora también tiene que lidiar con la apatía de las autoridades.

Desde que fue encontrado el cuerpo de Mariana, Lourdes nunca recibió llamadas de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para comunicarle lo que había pasado, a pesar de que el Ministerio Público tenía desde las siete de la mañana en su poder documentos, el teléfono y la computadora de Mariana.

“La autoridad no ha tenido contacto conmigo. Solamente fui a la fiscalía hace unos días, pero no tuvieron conmigo a absolutamente nadie”, asegura la mujer en entrevista.

Sumado a esto, desde el martes está en espera de que se le entregue copia o se le dé acceso a la carpeta de investigación por la muerte de Mariana, que solicitó a la fiscalía, pero hasta ahora nada, por lo que asegura que su desconfianza crece cada día.

¡PIDE JUSTICIA!

“Que se haga justicia para mi hija. Que se hable con la verdad”, exige Lourdes Dávalos, quien clama porque se castigue “a las personas que afectaron el bienestar de mi hija, pues el olvido y omisión de las autoridades le costaron la vida”.

Considera que en las manos de las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) estaba apoyar a Mariana para que pudiera cesar el acoso que sufría por parte de un médico de la clínica en la comunidad de Nueva Palestina, y se procediera a su reubicación inmediata.

“Era la obligación de ellos reubicarla, apoyarla y no hicieron absolutamente nada, más que burlarse de ella, darle la espalda. No tuvo ninguna asistencia o protección, sobre todo para ponerla a salvo y la reubicaran”, lamenta.

La mamá de Mariana relata que el jueves 28 de enero se encontraba en Saltillo, Coahuila, donde tuvo que viajar para buscar trabajo, porque en Tuxtla Gutiérrez no lo halló y fue entre las 10 y 11 de la mañana de ese día que una amiga de Mariana le informó lo que había ocurrido.

“[Me enteré] entre 10 y 11 de la mañana, a través de un mensaje de una amiga de Mariana. No sé cómo se enteró. A ella le informaron y a mí me preguntó si yo sabía algo, pero no sabía absolutamente nada. Nadie me había informado absolutamente nada”, detalla.

En ese momento, Lourdes como pudo salió a Monterrey para viajar a Tuxtla Gutiérrez. Su arribo al lugar donde permanecía el cuerpo de Mariana fue a las 23:00 horas, pero sólo unos segundos pudo ver el cuerpo de su única hija, ya que inmediatamente fue incinerado, sin poder evitar que ese hecho se consumara y sin su consentimiento.

Pese a su estado delicado de salud (porque estaba convaleciente por una cirugía), Lourdes no ha descansado, pues acude a oficinas, va a la fiscalía con el abogado Carlos Hugo Tondopó Hernández para entregar documentos, se entrevista con funcionarios y da conferencias de prensa.

Mientras, en Chiapas no han cesado las manifestaciones de pasantes de Medicina, estudiantes de varias instituciones y colectivas feministas que han salido a las calles a demandar justicia para Mariana y esto ha reconfortado un poco a Lourdes.

“Me reconforta ver las expresiones de apoyo, de solidaridad, de acompañamiento de todo esto. Me siento acompañada”, explica, aunque reconoce que también se ha topado con personas que la han enjuiciado.

Agrega que no sabe si volverá a Saltillo, a donde había viajado para trabajar, “porque por ahora mi prioridad es ésta y no sé cuánto tiempo me lleve. No sé qué va a suceder. Mi prioridad es ésta”, reitera.

GOBIERNO FEDERAL LE DA ATENCIÓN

El gobierno federal anunció ayer que una comisión de personal de las secretarías de Gobernación, Protección Ciudadana, así como Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) ofreció su apoyo a la familia de Mariana e hizo un llamado al gobierno de Chiapas.

“Hacemos un llamado firme y respetuoso al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado a informar los avances de la investigación al pueblo de México, que se haga justicia y no haya impunidad, se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y, en su caso, se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas”.

Al respecto, Lourdes confirmó la reunión y agradeció el respaldo de la Segob y del presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque me están dando un amplio apoyo, me vinieron a expresar su solidaridad. Estoy muy agradecida.

“Ahora lo único que me interesa es que las personas que tienen responsabilidad de haber dañado a mi hija, se les aplique la justicia. Es lo que estoy esperando: que se castigue a los responsables. Quiero justicia de verdad, sin chivos expiatorios ni procesos amañados”.