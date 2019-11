Mamá sufre infarto porque su hijo no entendió la tarea

Una madre en China sufrió un infarto luego de desesperarse porque su pequeño hijo no era capaz de comprender un problema matemático de su tarea.

Los hechos, reportados por el medio local Sin Chew Daily y retomados por el India Times, indican que la mujer, llamada Wang, de 36 años de edad y residente de Hubei al este de China, comenzó a agitarse cuando su pequeño hijo tuvo problemas para realizar su tarea.

La madre, muy interesada en la educación de su hijo, explicó varias veces el problema al pequeño, aunque este no terminaba por comprender. Finalmente, enojada y frustrada, Wang comenzó a sentirse mal, por lo que llamó a su esposo y le pidió llevarla al médico.

Trate de explicarle muchas veces, pero no podía responder correctamente. Me empecé a enojar y sentí que estaba a punto de explotar. De pronto, me sentí nerviosa y sin aliento, por lo que llamé a mi esposo y le dije que me llevara al hospital", habría dicho la mujer.