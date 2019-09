"Marielita", la joven bióloga y youtuber asesinada presuntamente por su novio

"Estamos envejeciendo, la vida se nos va entre las manos y no nos da tiempo parpadear", escribió Mariela Saidí en marzo de 2019, dos mes antes de ser asesinada.

El asesinato de Mariela Saidí Méndez Hernández, "Marielita", una de las fundadoras del colectivo de youtubers oaxaqueños Qué Parió!, fue reclasificado como feminicidio agravado, esto a cuatro meses de su muerte.

La joven, quien era muy querida por seguidores del colectivo y por sus compañeros, estudió Biología y terminó sus estudios el año pasado; fue presuntamente asesinada por su novio, José Domingo, mismo que fue aprehendido hace solo tres días en el estado de Chiapas.

La muerte de Mariela, originaria del estado Oaxaca, sucedió el 19 de mayo de 2019. Fue golpeada con un tubo en la cabeza.

"Me apena profundamente la muerte de Mariela Saidi Méndez Hernández, Marielita; joven bióloga oaxaqueña, y gran compañera de vida de mis amigos del colectivo QueParió!. Un abrazo solidario a todos aquellos quienes en su trayecto vital le amaron", escribió un usuario de Twitter sobre el hecho.

Me apena profundamente la muerte de Mariela Saidi Méndez Hernández, Marielita; joven bióloga oaxaqueña, y gran compañera de vida de mis amigos del colectivo QueParió!. Un abrazo solidario a todos aquellos quienes en su trayecto vital le amaron.https://t.co/hd9dE15svN — Román Farid Saavedra (@FaridSaavedra) May 20, 2019

Mariela practicaba voleibol y era egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su amor por los animales la llevaba a realizar acciones a favor del ambiente, y tenía de mascotas tanto perros como su gato Tigrillo.

En los meses previos a su muerte Mariela trabajaba en su tesis. Así lo expresaba en sus redes sociales a través de post sobre su labor de investigación. Tal vez fue por eso que se alejó del colectivo de youtubers en el que colaboró seis años.

Paradójicamente su salida y su regresó dio como resultado el video por el que es más recordada:

El giratiempo de Mariela, donde usa un artefacto con ese nombre, similar al que usa Hermione, personaje de la saga de películas de Harry Potter. El giratiempo se trata de un objeto pequeño que retrocede el tiempo. Tiene forma de reloj de arena y retrocede una hora por cada vuelta que se le dé, pero que podría cambiar el drásticamente el destino de quién lo usa.

"No sé por qué me siguen invitando si siempre me equivoco", escribió sobre sus apariciones la joven de enorme sonrisa y humor cotidiano que compartía pedacitos de su vida en redes.

A través de ese medio fue que sus fans se enteraron que extrañaba a uno de sus perros que se perdió hace dos años, que amaba la nieve de café, que una de sus canciones favoritas era "Losing My Religion", del grupo R.E.M., y que creía que "la perfección existe cuando te enamoras".

Aun así las pistas de la violencia en el noviazgo que vivió la joven, según sus compañeros de proyecto, no se han borrado. "Deja que pase un momento y volveremos a querernos" tuiteó en una ocasión Mariela.

"Comprender que todo se pierde porque nada se tiene. Comprender que todo se va disolviendo en la eternidad de la muerte", compartió después.

Antes de que se informara que José Domingo M es investigado por el feminicidio de Mariela, las causas de su muerte eran poco claras. Los fans no sabían qué había pasado con ella, por lo que conocidos y amigos lo etiquetaban en las publicaciones donde se lamentaba su muerte para preguntarle sobre Mariela.

A cuatro meses, luego de que se informó su presunta culpabilidad y que el también egresado de la UABJO se había mudado a Chiapas, todas sus redes están desactivadas.

Hoy, a cuatro meses, la ausencia de Mariela duele igual que tras su muerte. Sus amigos así lo han expresado en sus perles. "Amiga, hermana, compañera y cómplice, te extraño mucho", posteó una de sus mejores amigas al compartir la noticia de la detención de Juan Domingo.

En Qué Parió!, el canal de YouTube que dio a conocer a Marielita también han optado por el silencio. "Hoy de nuevo no hay transmisión, amigos. La verdad se nos haría una falta de respeto hacer una transmisión para hacer payasadas, mientras sucede esto", posteó ayer Edgar Luna, uno de los compañeros de la joven con la imagen de ella y del comunicado que emitieron a sus millones de seguidores.

Pero ante ausencia de Marielita, quienes convivieron con ella y sus seguidores han expresado en redes el sentir por su muerte y la exigencia de justicia por el feminicidio de la youtuber.

"El autor del feminicidio, actualmente esperará la enérgica condena por crimen agravado.

¿Cuál perdón? Hubieramos querido verte viva, que denunciaras y estuvieras viva", escribió uno de sus seguidores en su tuit sobre la vida que se va entre las manos. "Qué el giratiempo haga justicia", exigen otros.