Mata a dos jóvenes en Chicago porque preguntaron por su estatura

Un hombre fue arrestado en la ciudad de Chicago, en Illinois, por matar a dos adolescentes que le preguntaron por su estatura.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, después de las 17:00 horas, dentro de la tienda de conveniencia de una gasolinería en la avenida Luella.

De acuerdo con el reporte de la policía, los jóvenes Riley y Francis, de 16 y 17 años, en compañía de otro amigo, entraron al establecimiento para comprar dulces y se encontraron con su atacante. Al verlo, quedaron sorprendidos por su estatura y se acercaron para preguntarle cuándo medía, pues esperaban ser igual de altos algún día.



Al salir del establecimiento, sujeto siguió a los adolescentes y los atacó. Riley sufrió heridas de bala en la pierna izquierda y la espalda. Francis fue herido en la mano, la espalda y la mano izquierda. El tercer amigo no sufrió ninguna lesión.

Los jóvenes fueron llevados a un hospital de la región pero ambos fueron declarados muertos.

Luego de disparar contra los adolescentes, el sujeto corrió para escapar del lugar, todavía con pistola en mano, según muestra el video de una cámara de seguridad.

El Departamento de Policía de Chicago difundió las imágenes de las cámaras para solicitar ayuda para su localización. Finalmente, los reportes de los ciudadanos permitieron arrestarlo.

El hombre fue identificado como Laroy Battle, de 19 años de edad, quien tiene tres detenciones previas y una condena por portación de arma de fuego. Ahora es acusado de homicidio en primer grado y posesión de sustancias controladas.

Charges have been filed against 19-year-old Laroy Battle in this double homicide. To the community members who stepped forward with information - thank you. Detectives were able to quickly identify Battle, but it was the help we received from the community that led to his arrest. https://t.co/94KgVXgLXz