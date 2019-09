Mattel lanza línea de muñecas Barbie de género neutro

La muñeca Barbie es el juguete más emblemático de la famosa marca Mattel, a pesar de las críticas recibidas por el impacto que la figura tradicional de la muñeca puede tener entre los menores.

Por tal motivo, Mattel lanzó una línea de muñecas llamada “Creatable World”, formada por figuras de género neutro. La premisa de esta línea es poder personalizar los juguetes con varios tipos de cabello, ropa y accesorios para crear una muñeca que no esté determinada por las normas de género.

Algunos de los resultados se asemejan más a una mujer y otros a un hombre, pero la posibilidad de combinar las prendas y la apariencia siempre está ahí, y son los niños los que deciden cuál es el resultado.

La compañía asegura que se trata de la primera muñeca de género neutro. Sus rasgos son distintos al de los juguetes tradicionales: los labios no son demasiado gruesos, las pestañas no son excesivamente largas, la anchura de la mandíbula es menos ancha. No hay pechos como los de Barbie o espaldas fornidas como las de Ken. Los muñecos tienen la apariencia de niños de unos 7 años.

La idea de hacer esta línea tiene su origen en la preocupación de muchos padres por cómo los juguetes reforzaban estereotipos de género.

Hay 6 tipos de muñecas distintas en esta nueva colección y cada una costará unos 39 euros. Cada unidad lleva una figura, dos tipos de peinados y diversas prendas para combinar.