McDonald’s demanda a su exCEO por ocultar relaciones sexuales con empleadas

McDonald’s ha presentado este lunes una demanda contra su exconsejero delgado Steve Easterbrook por fraude. El ejecutivo fue cesado en noviembre tras descubrirse que mantenía una relación con una empleada, algo que está prohibido en la empresa de comida rápida. La compañía ha descubierto recientemente que Easterbrook mantuvo relaciones sexuales con al menos tres empleadas más en su último año como consejero y que entregó una cuantiosa cantidad de acciones de la firma a una de ellas.

Easterbrook recibió 40 millones de dólares como parte de la indemnización por su despido, por lo que ante la aparición de nuevas pruebas contra el ejecutivo, McDonald’s busca recuperar esa compensación, así como evitar la venta de las acciones. El exconsejero delegado fue acusado en noviembre de sostener una relación con una empleada de la firma a través de sexting –envíos de mensajes de contenido sexual–, sin embargo, Easterbrook aseguró que fue consensuado y que no se trató de una relación física. Luego aceptó salir de la compañía sin mayor oposición y cobró la millonaria indemnización.

La compañía recibió en julio una pista sobre que el ejecutivo estuvo involucrado con más mujeres. McDonald’s emprendió una investigación y revisó a profundidad su correo electrónico de empresa. La denuncia señala que la firma encontró pruebas de que Easterbrook reenvió desde su cuenta empresarial a su cuenta personal “decenas de vídeos y fotos explícitos sexuales de desnudos, o desnudos parciales de varias mujeres”. Tres de las mujeres en las imágenes eran empleadas de la compañía y los mensajes fueron enviados entre 2018 y 2019.

McDonald’s acusa al exconsejero de mentir debido a que en la primera investigación no existían pruebas contundentes de la conducta de Easterbrook, por lo que la compañía no tuvo más opción que compensarlo al relevarlo de la empresa. La nueva evidencia muestra que las acusaciones eran ciertas y que el ejecutivo no debía recibir la indemnización. Además, la compañía descubrió que Easterbrook entregó acciones de la firma “por valor de cientos de miles de dólares” a una de las tres empleadas con la que sostuvo una relación.

“Sabemos ahora cómo su conducta se desvió de nuestros valores de maneras mucho más diferentes y extensas de lo que sabíamos cuando abandonó la compañía el año pasado. McDonald’s no tolera comportamientos de ningún empleado que no reflejen nuestros valores”, ha dicho este lunes en una nota a los empleados Chris Kempczinski, actual consejero delegado de McDonald’s.

Easternbrook estuvo al frente de McDonald’s desde 2015 y tuvo un papel fundamental en la modernización de la empresa de comida rápida. Durante los cuatro años que lideró la firma los restaurantes pasaron por una intensa remodelación y se introdujeron los menús digitales en las sucursales. El valor en Bolsa de McDonald’s se duplicó durante su gestión, pero la compañía no dejó pasar por alto que mientras le exige a sus empleados evitar las relaciones personales con subordinados, el consejero delegado violaba sistemáticamente el código de conducta de la empresa.