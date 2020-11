McDonald’s lanzará en 2021 su primera hamburguesa vegana

Aunque no se trate de un producto del todo nuevo por existir ya algunas alternativas en el mercado, el anuncio por parte de McDonald’s de que prepara para 2021 una hamburguesa hecha de plantas no solo ha trastocado el mercado bursátil ―Beyond Meat, la empresa californiana líder en el mercado de alimentos sustitutivos de la carne desde 2013, ha perdido ocho puntos en el Nasdaq―. También ha evidenciado que la apuesta por este tipo de productos no se trata de una moda, sino de un cambio de paradigma.

El McPlant, que es como se denominará a esta nueva hamburguesa, saldrá al mercado el próximo año, según ha desvelado este lunes la cadena estadounidense, que además renovará también su línea de sandwiches de pollo. “McPlant está diseñado exclusivamente para McDonald’s, por McDonald’s”, ha asegurado Ian Borden, presidente internacional de McDonald’s, en la última reunión de inversores, según recoge el diario USA Today. En septiembre de 2019, McDonald’s comenzó a desarrollar una hamburguesa a base de plantas llamada P.L.T. ―planta, lechuga y tomate― y sin carne, elaborada exclusivamente para McDonald’s por Beyond Meat. Sin embargo, parece que el producto final será realizado al completo por la propia compañía de comida rápida.

“En el futuro, McPlant podría extenderse a una línea de productos a base de plantas que incluyen hamburguesas, sustitutos de pollo y sándwiches para el desayuno”, se puede leer en un post de la compañía en su blog. “Hay otras hamburguesas a base de plantas, pero la McPlant ofrece nuestro sabor icónico en un tipo de sándwich para hundir los dientes (y limpiar la boca)”, se añade en el escrito. “Está hecho con una jugosa hamburguesa a base de plantas y se sirve en un panecillo caliente de semillas de sésamo con todos los aderezos clásicos”, termina la entrada en el blog.

Sin fecha concreta

Es cierto que el McPlant no será la primera hamburguesa hecha con extractos de plantas que se comercialice en Estados Unidos por una cadena de comida rápida. En 2019, hace un año, Burger King ―que ese año superó los 1.100 millones de euros en ventas en España con la suma de los 849 restaurantes (entre propios y franquiciados)― sacó su versión vegana de la Whopper, del mismo modo que otras cadenas como Carl’s Junior o Del Taco también poseen una línea de productos sustitutivos de la carne. La hamburguesa de plantas de Burger King en Estados Unidos está hecha en colaboración con la firma Impossible Foods, creadora de la proteína heme, que imita el sangrado de la carne de ternera.

A pesar de lo novedoso del lanzamiento para McDonald’s, su presidente internacional no ha especificado en qué momento del año saldrá a la venta en Norteamérica. “Cuando los clientes estén preparados para ello, nosotros lo estaremos”, ha indicado Borden. El salto al mercado local se producirá después de que la compañía haya lanzado opciones basadas en plantas en otros países, como la Big Vegan TS que sirvió en Alemania y en Canadá en 2019.