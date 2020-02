"Me dijo que el dinero era para caridad", dice víctima de fraude amoroso

Un hombre reportó que fue víctima de un fraude a través de una aplicación para citas gay llamada Grindr, en la cual hizo contacto con una persona que se presentó ante él como un actor dedicado a la pornografía. Durante la charla, el presunto intérprete le pidió a la víctima una donación de dos dólares, pues de acuerdo con el hombre que denunció el hecho, el dinero era para un asunto de caridad.

A través del chat de esta aplicación móvil, el supuesto actor le envió una liga al hombre, la cual conducía a un sitio web en el que la víctima debía colocar su número de tarjeta, el nombre y una dirección de correo electrónico. “Dime, por favor, cuando hayas realizado esto, para que cheque que ya está aprobado el cargo de los dos dólares”, pidió el implicado.

La víctima hizo lo que se le dijo y a la mañana siguiente, a las 06:00 horas, contó, le llamaron del banco para decirle que hubo movimientos fraudulentos en su cuenta y que se debieron a un fraude por internet. El hombre le explicó al ejecutivo bancario que sólo había hecho un cargo por dos dólares; sin embargo, el empleado le aclaró que había un cargo de mil pesos, otro de 3 mil y varios más.

Respecto a casos similares, Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, advirtió sobre la modalidad del “fraude amoroso”, en la que, al igual que en otros tipos de estafa, se recurre al engaño para la depredación patrimonial.

“Es el establecimiento fraudulento de un supuesto vínculo mediante el cual se crean condiciones no sólo para engañar o retirar patrimonio de la persona engañada, sino para que esa persona (la víctima) quede en circunstancias de vulnerabilidad a través de una presunta relación emocional”, definió.

Comentó que hay casos en los que defraudadores contactan a una persona a través de internet, crean un vínculo afectivo con ella y después les anuncian que les enviarán regalos. Después, a la operación entra una tercera persona que adopta el papel de un empleado de mensajería, quien advierte a la víctima que el envío está “atorado” por trámites y que se necesita dinero para que el regalo llegue a su destino.

El titular del Consejo Ciudadano advirtió que los implicados pueden ofrecer dichos obsequios a las personas y que, incluso, en algunos casos podrían jugar el papel del pretendiente de la víctima y a la vez el del mensajero, el de un empleado de Hacienda o de alguna oficina “donde se tiene que ir a pagar algo para recibir el regalo”.

“Este es uno de los tipos de 'fraude amoroso' porque supone el engaño y supone la depredación patrimonial, y supone también la construcción falsa de una relación afectiva. Esa es la que más tenemos nosotros”, señaló Guerrero Chiprés.

“En todas las aplicaciones, ya sea Facebook, Badoo, Instagram y también en el caso de Tinder hay una frecuencia importante, al menos porcentualmente, de que existe como evidencia de que este 'fraude amoroso' permanece como un asunto vigente aquí”.

A pregunta expresa de este medio, Salvador Guerrero Chiprés aclaró que el término “fraude amoroso” no es una figura que esté creada en la ley; sin embargo, éste es una extensión de la definición del fraude, sólo que involucra el tema afectivo.

“No es que sea una nueva falta, digamos que hay un énfasis nuestro (del Consejo Ciudadano) porque desde hace un año y dos meses nosotros insistimos en que era necesario seguir la información relacionada con víctimas de violencia de género de cualquier tipo en todos los delitos”, indicó.

Frecuencias del fraude amoroso

Guerrero Chiprés señaló que el porcentaje de casos reportados hasta ahora por “fraude amoroso” en las alcaldías de la Ciudad de México son: Cuauhtémoc, 14%; Gustavo A. Madero, 14%; Azcapotzalco, 10%; Xochimilco, 10%, y Miguel Hidalgo, 10%.

Puntualizó que la población más vulnerable a ser víctima de este delito son mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, pero que también existe un segmento de este sector de entre 25 y 40 años que también se encuentra en esa condición.

El titular del Consejo agregó que para evitar ser víctimas de esta falta se recomienda lo siguiente: no aceptar solicitudes de intercambio de información con desconocidos; no entregar medios de interconexión por redes sociales a desconocidos; no enviar dinero a desconocidos y no depositar dinero, por ningún motivo, a personas desconocidas.

Datos sobre sextorsión

Acerca del delito de extorsión a través de la obtención de imágenes y contenido erótico-privado, Guerrero Chiprés señaló que el Consejo ha atendido, en este 2019, un total de 497 reportes de esta falta, de los cuales el 57% son realizados por mujeres y 43% por varones.

Abundó que el 56% de los casos de este delito se origina de manera electrónica, 24% es de origen telefónico y un 8% restante involucra ambas vías. También indicó que, en cuestiones de vínculos, el 44% de los casos el delito se da en una relación de amistad; 41% lo realiza alguien desconocido y en un 10% se ven involucradas exparejas.

Finalizó señalando que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México posee una línea de seguridad para atención a la población, que es 5533 5533.