"Me tomaron como un criminal", dice doctor acusado de abuso de autoridad en Chiapas

Chiapas. - "Me tomaron como un criminal, me dijeron eres un peligro para la denunciante y debes estar en prisión preventiva. Yo nunca he hecho mal a nadie. No tengo ningún antecedente, ni siquiera una multa de tránsito y me trataron así", afirmó el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien desde su resguardo domiciliario alega inocencia.

El exjefe de Urgencias y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, confió en que la " justicia se hará presente. No dudo que soy inocente, tengo la plena y férrea certeza de que lo soy, y que sólo es cuestión de tiempo para que esto se concrete".

El pasado miércoles el urgenciólogo dejó el hospital Muñoa en Tuxtla Gutiérrez a donde ingresó por una crisis de hipertensión. Bajo custodia policíaca fue trasladado a su vivienda, luego de que el juez le retiró la prisión preventiva, en atención a un padecimiento cardíaco diagnosticado hace tres años.



Entrevistado, el profesional de 41 años, dijo que continúa delicado de salud, "golpeado emocionalmente" y con tratamiento médico en compañía de su familia. Aún no comprende por qué fue sujeto a proceso por presunto abuso de autoridad, tras la denuncia de Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdiputado local y exdirigente del estatal partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por Covid-19, por haberle solicitado medicamentos.



Sin comprender las razones de su aprehensión, el médico interroga "Qué hice, a quién lastimé, a quién hice daño para que me pase esto No me lo esperaba. Desconozco los motivos reales del por qué estoy en estos problemas, en esta crisis que me están haciendo pasar".

En defensa de su inocencia consideró que la investigación debe continuar para resolverse. "No sé qué pasó realmente. Sólo sé que es un hecho injusto, y que el juez no sé por qué determinó detenerme".

"Yo no hago política, tampoco debería; no quiero estar inmiscuido en eso No tengo fines políticos. No los he tenido y no los quiero tener. Mi situación de salud para mí es muy apremiante, es algo con lo que te sientes complementado con mi vida que yo llevo. No necesitaba otras cuestiones", sostuvo.



Grajales Yuca dijo que en su desempeño como jefe de Urgencias y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, adscrito al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), su ejercicio profesional fue de trato igual para todos los derechohabientes.

Aunque el nosocomio tenía un área exactamente donde se hospitalizaba a "personas importantes", cuya creación, dirección y manejo dependía del director general del Isstech, Alberto Cundapí Núñez



"Yo desconocía eso, sólo recibía las indicaciones del director general. No hacia distinción de pacientes, para mí era un paciente que tenía que ver, y no tuve a bien investigar si eran o no eran", agregó.

Sobre el caso, su abogado Antonio Juárez Navarro, exigió que "paren la prisión política" en la que tienen al médico, porque "no está en libertad, ya que tiene dos policías abajo de su vivienda, que no lo dejan salir ni siquiera a la tienda Eso no puede ser libertad".



El hecho de que Grajales Yuca esté en casa, "es un pequeño gran triunfo dentro de una guerra jurídica que también es política, pero no es toda la batalla. Ya no está en esas cuatro paredes, pero queremos libre al doctor, salvando las vidas. Desde que él no está ahí la tasa de mortalidad en ese hospital creció Me atrevo a decir que gente murió porque él no está ahí", señaló.



La defensa legal promueve amparos por las inconsistencias y "las violaciones" del proceso Asimismo, destaca el apoyo de la comunidad médica, de organismos internacionales y el factor de" los tribunales mediáticos ".

Juárez Navarro confió "en que saldrá la justicia, siempre tiene que prevalecer Nadie está por encima de la ley"; sin embargo, hizo un llamado a que el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, atienda el caso de manera personal. "Que ya no nos mande a ningún intermediario".



Incluso, refirió que el doctor Grajales Yuca proporcionó atención médica a la madre del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. "Estoy seguro que él no está enterado de todas estas cosas que se dicen del 'búnker Vip' y quizá no sabe qué hay funcionarios ahí metidos, que obviamente, no es el doctor Grajales".



El abogado presentó un audio, con imágenes de Grajales Yuca y Karen Alejandra Ramírez, donde conversan sin que medie acusación ni reproches en contra del galeno.



"Es el video más reciente de una llamada con imagen de Karen y el doctor de una llamada que obtuvimos grabada" antes de la acusación, explicó.



"Le dice que es un ángel en su vida, le dice que estaba en el búnker Vip por un favor político; que no tiene ninguna queja en su contra, que se cuide porque no vaya a ser que le hagan alguna jugada que mejor documente todo".



Esa comunicación, agregó el abogado, "acredita que todo fue fabricado y que es una mentira todo lo que dice la denuncia; hay pruebas que contradicen el dicho de la propia denunciante".