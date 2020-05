Médicos alemanes se desnudan para protestar por el riesgo de contraer covid-19

Desnudos contra el coronavirus. De manera metafórica y también real. Así se siente un grupo de médicos alemanes que ha lanzado la iniciativa Blanke Bedenken para protestar por la carencia de equipos y trajes de protección contra el coronavirus que combaten. "Somos sus médicos generalistas. Para poder tratarlo de manera segura, nosotros y nuestros equipos necesitamos trajes de protección y apoyo político", encabeza la página web de la protesta. "Cuando nos quedamos sin lo poco que tenemos, así nos vemos", continúa, para mostrar las imágenes de varios sanitarios sin ropa, algunos en sus consultas, pero ataviados con fonendoscopios, mascarillas o gasas.

"La desnudez simboliza lo vulnerables que somos vulnerables sin protección", asegura el médico de familia Ruben Bernau, que, según denuncia, todavía no cuenta con el equipo de protección suficiente con su equipo de práctica, recoge la publicación ÄrzteZeitung.

Wir sind Ihre Hausärztinnen und Hausärzte. Um Sie sicher behandeln zu können, brauchen wir Schutzausrüstung. Wenn uns das Wenige, was wir haben ausgeht, dann sehen wir so aus: https://t.co/PfxrY6GBil — Blanke Bedenken (@BlankeBedenken) April 21, 2020

El grupo denuncia que Alemania no estaba bien preparada para la pandemia. "No pudimos prepararnos bien. Y no puedes hacer eso si eres realmente honesto", apunta la web, que incluye una petición de apoyo para que los facultativos reciban trajes de protección. "Aquí estamos, también durante la crisis, los médicos de familia".

Aunque la campaña se desarrolle en Alemania, la inspiración llegó de un médico francés, Alain Colombié, que publicó una foto suya desnudo y con un brazalete en el que se podía leer "carne de cañón". Los facultativos alemanes llevaron a su terreno la idea. "Por supuesto que queremos seguir tratando a los pacientes que necesiten que les hagamos un reconocimiento", asegura Jana Husemann, una de las participantes en la iniciativa, pero para eso, asegura, necesitan equipos de protección adecuada.

Un estudio reciente de las aseguradoras médicas alemanas que cita The Guardian concluye que el país necesitaba al menos 100 millones de máscaras de usar y tirar más de las que tiene, casi 50 millones de mascarillas con filtro más y más de 60 millones de delantales protectores y aproximadamente otros tantos de guantes desechables.