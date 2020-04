Médicos crean mascarillas caseras contra Covid-19 ante desabasto en Yucatán

Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Susulá elaboran mascarillas con diferentes materiales para enfrentar el Covid-19 en Mérida, Yucatán.

“Todo surgió porque nuestra clínica será receptora de pacientes con Covid-19 y en ese momento no había el equipamiento necesario, ni los insumos para poder atender a los pacientes”, comentó Rodrigo Coria, médico de la clínica en una entrevista telefónica.

Rodrigo, quien es endoscopista gastrointestinal, explicó que "la iniciativa fue planteada por el doctor Pacheco, quien es anestesiólogo y junto con otros médicos son los que van a tener el riesgo de manera directa, pues ellos serán los que harán la intubación a pacientes críticos que tengan insuficiencia respiratoria".

Debido a esto, el doctor Pacheco tuvo la idea de elaborar estas mascarillas caseras en compañía de los anestesiólogos del servicio del turno matutino. “Están hechos de hule espuma que son utilizados comúnmente en una alberca, acetatos de papelería, cinta adhesiva de doble cara y una banda elástica que ayudará a detener la mascarilla. Este gasto se repartió entre 60 o 70 pesos por persona para comprar material, y salieron alrededor de 15 a 20 caretas para tenerlas disponible en el momento que tengamos el flujo de pacientes”, explicó.

Sin embargo, Coria expresó que ante la contingencia que se ha ido presentando, los materiales se han agotado. “En estos últimos días, se ha presentado el problema de que ya no hay material para elaborar las mascarillas, por la demanda que han estado obteniendo ante la contingencia, de manera que necesitamos más apoyo”, refirió.

El médico detalló que el gasto de los materiales sale directamente del bolsillo de todos los médicos de la clínica, ante la incertidumbre de no saber si recibirán el equipo de protección necesario. “El gasto del material sale directamente de todos los médicos, porque no había garantía de que nos fueran a dar equipo de protección, pero si teníamos la certeza de que iban a llegar pacientes, por como se ve en el resto del mundo y creemos que en México no va a ser la excepción”, apuntó.

Finalmente, el endoscopista expresó que esperan que pronto lleguen los primeros pacientes contagiados por el virus: “Se espera que los pacientes lleguen en cualquier momento, lo más seguro es comiencen a llegar a partir de que entre la fase tres de la contingencia y que el crecimiento de este virus sea exponencial”, añadió.

En redes sociales, la comunidad ayuda

A través de redes sociales, usuarios convocaron a los vecinos del fraccionamiento ‘Los Héroes’, en Mérida, para apoyar a la elaboración de más mascarillas y posteriormente ser donados a los médicos de la clínica.

Mediante una entrevista telefónica, la usuaria Sac Nicte comentó que “la idea de apoyar surgió al preguntarnos, en un grupo de amigas, si realmente funcionan las caretas. En el grupo hay una enfermera y una doctora y ellas nos comentaron que sí, pero que requerían ciertas especificaciones: que sean lavables para que se puedan desinfectar y que tengan un espacio suficiente para permitir el uso de lentes o goggles. La doctora subió el video de las mascarillas que un médico y su equipo habían elaborado y decidimos ayudarles con ello”.

La usuaria de Facebook detalló la cantidad de mascarillas que se planea entregar: “Por el momento pretendemos entregar 400 caretas y lo que se logre reunir en materiales. Los materiales recaudados y elaborados, serán entregados a un grupo de médicos quienes se encargarán de distribuirlos”.