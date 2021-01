Médicos de la primera línea vs Covid renuncian en Morelos, por vacaciones de Gatell

Entre los médicos de hospital del ISSSTE “Carlos Calero Elourdy”, de Cuernavaca, hay desánimo por la estrategia que sigue el gobierno federal para enfrentar la pandemia del Covid-19. Es tal el grado de desaliento, que cuatro doctores que combaten en primera línea al coronavirus decidieron renunciar.

En el desconsuelo de los médicos también intervienen la falta de personal para atender pacientes, de herramientas médicas de apoyo y la irresponsabilidad de la población, pero las vacaciones tomadas por el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell Ramírez, quebraron la voluntad de los doctores.

“Cuatro de nuestros compañeros, somos 23 médicos en el área Covid, renunciaron porque dijeron ‘no es posible que tenemos ocho meses partiéndonos el lomo’ y eso significa que debemos estar en casa, guardándonos, y el señor sale con esto”, afirma un doctor.

SE PUDO EVITAR

Juzgan que los niveles de contagio y el número de víctimas pudieron ser menores con un programa de prevención eficiente en marzo y abril pasados, pero no se hizo nada y ahora se pagan las consecuencias.

—¿Qué falló, la estrategia gubernamental, los medios de comunicación o la población?

“La estrategia gubernamental, porque es muy sencillo decirles a esos 30 millones de votantes que usen cubrebocas. Hay gente muy fanática que si el presidente les dice ‘tírense del puente’, lo hace. Desde ese momento, sabíamos que la estrategia estaba mal”, dice uno de los médicos.

—Si tuviera oportunidad de comunicarse con la gente, ¿qué le diría?

“Pues una, perdón por la expresión, pero les mentaría la madre porque la mayoría no entiende.

“Tenemos meses sin medicamentos, literalmente todos los pacientes que entran a terapia intensiva se nos mueren, habemos pocos médicos para la cantidad de pacientes.

“Ahorita tenemos un aproximado de mortalidad de entre el 60 y 65%, o sea de 100 pacientes que entran, 60 o 65 de ellos mueren. Hemos sacado gente que no viene tan grave, que se avienta 20 días en hospitalización y se va, la libra, pero la realidad es que si entras a terapia intensiva, te mueres. En ocho meses, no hemos podido sacar a un solo paciente de ahí”, confiesan los médicos, quienes pidieron el anonimato, para evitar represalias.

El nosocomio está bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo tanto, las decisiones que se asumen son compartidas, pero los médicos afirman que cuando se pide al encargado militar más herramientas de apoyo, responde que no hay presupuesto, pero siguen admitiendo pacientes.

EL HARTAZGO

Pese a todos los problemas, los médicos del área Covid de este hospital mantienen la sensibilidad ante las muertes. “Hay sentimientos encontrados porque por una parte nos ha tocado gente que nos dice que no es Covid, no cree en la enfermedad y terminan intubados, y se hace lo posible por para sacarlos, pero al final mueren y dices ‘pues al fin no creían’.

“La otra vez se nos murió una señora de 45 años, joven, y ese tipo de situaciones sí te causa preocupación, porque dejó a dos niñitos. El 31 tuvimos el deceso de una persona que acudió con un ‘médico brujo’; le cobró cuatro mil pesos de consulta y el pobre señor llegó al hospital pidiendo aire; lo hospitalizamos durante una semana, se complicó, estuvo 10 días en terapia intensiva, falleció el 31 y cuando la esposa pasó a reconocer el cadáver, comenzó a llorar y a gritar. Esa parte sí te mueve las lágrimas”, relatan.

Señalan que hay mucha ignorancia y eso causa un hartazgo por la gente que es irresponsable y el gobierno no atina a un programa eficiente de prevención y combate del Covid-19.