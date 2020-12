Mensajes de año nuevo 2021 para enviar por WhatsApp

El 2020 está por terminar, muchos esperan con ansias la llegada del año nuevo. Y sin duda alguna, celebraremos gustosos porque se considera que con el arranque del 2021 mejores cosas vendrán y el panorama será más alentador tras la histórica pandemia por Covid-19.

La cena de año nuevo es de las preferidas de miles de personas, y no solamente por la unión familiar sino porque es el momento ideal para dejar atrás todo lo que sucedió. No obstante, en este 2020 la festividad se llevará a cabo de manera diferente; quizá no todos lo familiares se reúnan como suelen hacerlo debido a las medidas sanitarias; sin embargo, ello no es impedimento para felicitar a la familia, amigos y seres queridos.

La opción de enviar felicitaciones de año nuevo por WhatsApp está muy disponible, y es una forma sencilla y segura de ponernos en contacto con nuestros seres queridos, así, en Techbit te damos algunas recomendaciones para enviar estos mensajes que no deben faltar.

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, ya que te permite comunicarte de manera muy práctica. Ello, mientras cada vez la app ofrece nuevas herramientas para facilitar su uso. Así, no hay excusa para no enviar mensajes y felicitaciones de año nuevo a tus amigos y familiares.

Si deseas ser muy exacto al momento de felicitarlos, pero no quieres que se te pase ningún contacto, entonces puedes enviar tus mensajes a través de otras apps. Para enviar tu felicitación justo en año nuevo, y si cuentas con un teléfono de iOS, la aplicación Scheduled te será de gran utilidad:

Debes entrar a App Store y descargarla.

Accede a la app y seleccionar la opción “Añadir nuevo”

Después escoge la aplicación por la que mandarás el mensaje.

Escribe lo que deseas compartir con tus seres queridos y configura la fecha y hora.

Finalmente da clic en la opción “Enviar automáticamente” para que tu mensaje se programe.

Para los celulares con sistema operativo Android está Wasavi, la cual tendrás que configurar de manera sencilla para hacer tu programación:

Primero debes acceder a la app y seleccionar “Programar mensaje” y escoger a las personas que quieres enviarles la felicitación de año nuevo.

Luego configura la fecha seleccionando “Calendario” y la app por la cual se enviará tu texto.

Posteriormente tendrás la oportunidad de adjuntar fotos si lo deseas (puedes aprovechar esta herramienta para enseñar a tus seres queridos cómo y con quién festejarás la llegada del 2021).

Por último sólo debes escribir el mensaje que quieras y dar clic en “Enviar”.

De esta manera podrás asegurarte de que se envíen los mensajes de año nuevo para todos los contactos que desees, y a la hora exacta. Sin embargo, sí ya sabes cómo programarlo, pero aún no sabes qué escribirles, aquí te damos un ideas para que las envíes en tus mensajes:

“Que el amor se multiplique en cada uno de nosotros, y que los mejores propósitos se cristalicen en este nuevo año que comienza”.

“Deseo que el amor, la ilusión y la paz llenen tu hogar en este día, y que todo esté en sintonía alrededor tuyo donde estés. Feliz año nuevo”.

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. Que el año nuevo te traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones”.

“Para cada uno de mis amigos y familiares solo un eterno agradecimiento por cada momento compartido, y el deseo sincero de mantener la unidad, el respeto y la solidaridad en estos 365 días que nos esperan. Un abrazo”.

No olvides que además de la frase que envíes con motivo del año nuevo, puedes personalizar tu mensaje con alguna foto, imagen o con los nuevos emojis que agregó recientemente WhatsApp.

De igual manera, si cuentas con un teléfono con sistema Android puedes enviar un mensaje universal a todos tus contactos sin la necesidad de abrir cada una de las conversaciones. Únicamente debes:

Seleccionar los tres puntos superiores del lado derecho.

Escoger la opción “Nueva difusión”, y elegir a quienes desees escribirles.

Luego sólo redacta el mensaje y envíaselos.