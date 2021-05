Mexicanas elaboran cerveza contra la violencia de género

Oaxaca.- Con la intención de colaborar con asociaciones civiles dedicadas a la atención de mujeres violentadas, se reunieron cuatros colectivos de distintos territorios y al menos 120 mujeres de 50 cervecerías para elaborar una cerveza edición especial llamada Impetuosa.

El sabor de esta cerveza estilo “english porter” tiene tonos de caramelo y granos tostados, cuenta con 4.6 por ciento de alcohol.

Las ganancias obtenidas de la bebida serán destinadas a dos asociaciones, una dedicada a atender y analizar la violencia estructural feminicida y la otra enfocada en compañar a mujeres indígenas que viven violencia de género y embarazos no planeados. Los beneficiarios serán Mujeres Libres Colem, A. C y Hogar Comunitario Yach’il Antzetic, A. C., respectivamente.

La primera convocatoria para elaborar Impetuosa fue en el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2020. Esta es la segunda vez que se lleva a cabo el proyecto feminista.

