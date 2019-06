Mi profesor de Matemáticas también es ‘youtuber’

Para Antonio Pérez, del instituto Sierra Luna, su vídeo más popular es una explicación sobre cómo pasar gramos a moles, moléculas y átomos (49.000 visitas). Las 20 horas semanales que ha invertido en YouTube este año las ha dedicado a grabar todo el temario de Física y Química desde 2º de ESO hasta 2º de Bachillerato. Lo usa en sus clases y sabe incluso de otros profesores que también lo utilizan. Antes había abierto otro canal, Ciencia Solidaria, en el que hay almacenados más de 500 experimentos de ciencias realizados por sus alumnos. Los pocos ingresos que han conseguido generar los donan a Acnur, para enseñar a los chavales que la codiciada visita o el dichoso me gusta pueden tener una utilidad mucho mejor que inflar el propio ego.

“El principal logro es motivarles. Pero hasta niveles que yo no podía ni imaginarme. Tengo alumnas de 2º de ESO grabando experimentos con un nivel de 2º de Bachillerato”, asegura Pérez. A sus estudiantes les motiva elegir experimentos, grabarse poniéndolos en práctica con compañeros e incluso con sus padres y abuelos, verse en Internet, repasar las clases en el móvil… Y en los resultados se nota, dice. Uno de sus grupos, en 3º de ESO, tiene de media un 75% de suspensos, pero en su asignatura los aprobados han llegado al 90%. “Es una herramienta con la que están tan familiarizados que si entras y ofreces tus clases en su mundo, en su paradigma, ya has llegado. Generas una motivación intrínseca en ellos”, apoya Polko.

Esta ventana casi infinita al mundo tiene sus riesgos. El excesivo tiempo de pantallas que ya de por sí acumulan los niños y adolescentes, la privacidad si son ellos mismos los que graban sus vídeos, la dispersión de la atención que generan las herramientas digitales… y, sobre todo, el hecho de que todos, familias y profesores, pierden el control sobre los contenidos que consumen los alumnos.

Se trata, dicen los defensores de esta herramienta, de educar en el uso. “Tenemos que enseñarles a diferenciar las fuentes fiables de las que no lo son”, apunta Laura Cuesta, de la UCJC. “Nos toca a nosotros, profesores y familias, tener esa visión de seguimiento y supervisión, de sentarnos con ellos y enseñarles”. También, apuntan algunos docentes, hace falta sistematizar todo esto en unos contenidos obligatorios de ética digital que ayuden a los alumnos a moverse en este mundo hiperconectado en el que la etiqueta que se les pone de nativos digitales apuntala la creencia de que ya lo saben todo. “No es cierto. Están acostumbrados a lo intuitivo y al todo hecho, a que no les hace falta pensar”, apunta Polko.

El papel de las familias resulta fundamental. En el instituto Sierra Luna, Antonio Pérez recuerda cómo una madre apareció por el centro preguntando si era cierto que “un señor con barba” daba clases allí y subía vídeos a YouTube. Su hijo se pasaba horas delante de la pantalla con esa excusa y ella no se fiaba del todo. A unos cuantos kilómetros de allí, en el colegio público San Juan de la Cadena, en Pamplona, el profesor Andrés Rico hace su propia valoración: “YouTube da miedo. Desde la perspectiva de los padres, como ocurre con todas la tecnologías, primero hay un rechazo, luego una asignación y por último una aceptación”.

Rico, que da clase de alemán e inglés y es responsable de nuevas tecnologías en su centro, quiso hacer una reflexión sobre el papel YouTube en el aula, pero se encontró con que apenas había bibliografía. Por eso decidió hacer una inmersión a fondo y convertirse enyoutuber con su canal Todo Educación. “Si usas esta herramienta como docente, te tienes que documentar bien. No somos profesores que solo damos materia, también tenemos que educar en las nuevas tecnologías. Parece que no va con nosotros, pero es nuestro alumnado el que está consumiendo este tipo de contenidos”, recuerda.

Para ello, Rico se empapó de referentes educativos, como el profesor youtuberDavid Calle, nominado en 2017 al premio Global Teacher Prize. Pero también de referentes del universo YouTube, como El Rubius. Con bastantes más horas de vuelo, ¿hay algo que los docentes puedan aprender de los youtubers? “Nosotros hemos encontrado fórmulas para que la gente vea por propia voluntad contenido que en principio podría parecer muy técnico. Los vídeos pueden servir para introducir temas y la clave está en que damos un contexto de lo que explicamos. Pero la figura del profesor es algo inquebrantable, no hay tecnología que pueda sustituirlo”, señala José Luis Crespo, responsable de Quantum Fracture, el primer canal de divulgación científica que ha conseguido superar en España el millón de suscriptores.

Y si la ciencia reina, las letras y la literatura llevan un tiempo sumando lectores a través de YouTube gracias a la divulgación que realizan los booktubers. “Muchas veces se ha visto a la comunidad de YouTube como la alternativa al típico profesor malo que no sabe explicar. Pero en general no es así”, asegura Andrea Izquierdo, del canal Andreo Rowling, con 163.000 suscriptores. “Es un complemento muy interesante porque para el alumno el profesor es referente, pero también quiere seguir aprendiendo cuando llega a casa”.

Tras un año delante de la cámara, Antonio Pérez ha completado el temario de Física y Química de Bachillerato y ahora tiene la mirada puesta en el de la universidad. Mark Polko está pensando en empezar a grabar contenido propio, en lugar de utilizar solo el de otros profesores. Miguel Pérez Luque, que hasta ahora explicaba Matemáticas sobre la imagen de una pizarra y con su voz en off, ha hecho caso a sus alumnos y ya sale en sus vídeos. Y Andrés Rico ha publicado sus reflexiones sobre YouTube como herramienta educativa en un libro, Un youtuber en educación. “Es una realidad que está ahí”, afirma. “Hay que investigar y experimentar. Estamos muy huérfanos de bibliografía sobre la competencia digital. Siempre se habla de los peligros y de lo que me puede perjudicar en mi práctica educativa, pero no de las virtudes y de en qué me puede favorecer”.