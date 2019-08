Millennials prefieren ver Netflix ¡Que tener sexo!

Después de que Estados Unidos registrara los índices más bajos de fertilidad desde 1987, una nueva encuesta hecha por el Wall Street Journal, indica que 1 de cada 4 personas prefiere ver una serie de televisión que tener sexo. Y un vistazo cercano revela que ese número escala a 36% en personas entre 18 y 38 años.

En el 2017, la Doctora Jean Twenge, una profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, liberó un ensayo en el que sugería que los servicios de streaming estaban relacionados con un declive en el sexo.

Antes de que estos servicios se hicieran populares, las parejas que veían la televisión tenían más oportunidades de interacturar durante los comerciales y las transiciones entre episodios. Sin embargo, desde que Netflix eliminó estos ‘descanso’, la oportunidad de interactuar con la pareja ha disminuido.

Cabe mencionar que los millennials están teniendo menos sexo que las generaciones pasadas. Según un artículo publicado en el Diario de Archivos de Conducta Sexual, los jóvenes adultos entre 20 y 24 años reportaron no tener una pareja sexual desde los 18 años.

Los autores del artículo mencionaron que esta investigación va en contra de las nociones populares sobre el aumento de los encuentros sexuales gracias a las aplicaciones, el acceso a Internet y las citas en línea.

El movimiento #NetflixAndChill alcanzó su popularidad máxima en el 2015. Desde entonces, la gente se ha obsesionado con servicios de streaming como Clarovideo, Amazon Prime, Hbo Go, etc. Por ende, estas compañías se han enfocado en desarrollar contenido original que atrape el interés del público. Y realmente no es su culpa hacer TAN buen contenido, que uno prefiere verlo, que meterse a las sábanas… ¿o sí?