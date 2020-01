“Milo no es un buen nadador”, las instrucciones de una niña para cuidar a su perro

En Argentina, en enero es verano. Por eso no es raro que los niños en enero tomen su periodo vacacional, ya que los países en el hemisferio sur gozan de calor y días soleados para pasear y recrearse. Una niña en Buenos Aires decidió dejar encargado a su perro con su tía mientras vacaciona. Y lo hizo de modo muy preciso con un manual. El mensaje con las instrucciones que ha compartido Mercedes Palacio en Twitter ha recibido más de 187.000 likes y se ha compartido más de 21.600 veces en las primeras 24 horas tras su publicación.

Mi sobrina me deja su perro durante las vacaciones. Viene con manual de usuario. pic.twitter.com/WCMP6uVxe1 — Mercedes Palacio (@Mechi_Palacio) January 8, 2020

Las instrucciones que deja la sobrina de Palacio son muy precisas. Milo, un pequeño perro salchicha de apenas unos meses de edad, tiene estrictamente prohibido estar fuera de casa si no está acompañado. “Si come cualquier cosa, vomita”, señala la pequeña en su manual de usuario titulado “Cuidados de Milo”.

Además de dar instrucciones para el cuidado del can, éstas vienen con ilustraciones que las hacen más claras. Por ejemplo, a Milo le gusta ladrarle a las patas de los caballos y no se le puede dar sobras, porque, aunque parecen gustarle (a juzgar por los ojos con forma de corazón que le ha dibujado su propietaria), también vomita si las come.

El pequeño salchicha no es buen nadador, por lo que la sobrina de Palacio remarca que no se le debe dejar nadar. Recomienda cepillarlo y deja también en claro que come tres veces al día, para que no se le vaya a olvidar. ¡Y mucho cuidado de no pisar a Milo!