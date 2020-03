Modelo queda ciega por tatuarse ambos ojos con tinta negra

Aleksandra Sadowska no tenía idea que su fanatismo por el rapero Popek le costaría la vista. Y es que esta modelo de origen polaco, intentó replicar a su ídolo tatuándose los ojos de color negro. Para así lucir extravagante y ser una sensación en redes sociales. Sin embargo, todo saldría mal y hoy el precio que paga es muy alto.

Todo comenzó en 2016 cuando Aleksandra quiso parecerse a su rapero favorito Popek quien tiene tatuada de color negro la esclerótica de sus ojos, es decir, la membrana blanca que rodea la pupula y la iris. Para hacerlo, Sadowska contactó a Piotr A, en Varsovia quien le realizaría el procedimiento. Sin embargo, ella no se imaginaba que esta decisión le costaría su vista.

Según el diario Polska Times, pasaron cuatro años para que Aleksandra se quedara sin la visión del ojo derecho y con la visión estropeada casi en su totalidad de lado izquierdo. Según informa el medio polaco, cuando terminó el tatuaje le dolía, sin embargo solo le recetaron analgésicos. “Pensé que la hinchazón bajaría pero no fue así”.

Gracias a este procedimiento fallido, la modelo presentó cataratas y glaucomas y según cuenta al Polska Times “No he podido recuperar mi visión”. Sin embargo, ha declarado que ya cuenta con tratamiento médico para aliviar el dolor y estabilizar la presión de los ojos.

A cuatro años después de los hechos, Aleksandra presentó su denuncia a Piotr A y según el Polska Times, sus abogados manifiestan que la tinta usada por “el artista” solo era adecuada para la piel y que no conocía el procedimiento que iba a realizarse Aleksandra. Si la corte falla a favor de Aleksandra, Piotr podría pasar tres años en la cárcel. Aunado a esto, el tatuador tendría que pagarle 383 mil dólares que es aproximadamente 1.5 millones de pesos.

Este caso no es el único. Pues hay que recordar que la influencer Amber Luke, también se tatuó sus ojos de color azul. Sin embargo, este procedimiento solo la dejó ciega temporalmente. Según Amber, el procedimiento duró aproximadamente 40 minutos y es uno de los más dolorosos y debido a que la tinta traspasó su globo ocular, la influencer quedó ciega por tres semanas. “Desafortunadamente mi artista se metió demasiado en mi globo ocular. Si el procedimiento se realiza correctamente no debes quedar ciega. Pero yo me quedé sin ver tres semanas” declaró.