Modelo y boxeadora se agarra a golpes con esposa celosa, por culpa de su marido mirón

Lo que parecía un inolvidable viaje en yate para la modelo y boxeadora Pamela Vill, se convirtió en un ring de batalla, todo por culpa de una esposa que se le fue a los golpes, pues, a decir de la paraguaya, la señora estalló en celos.

Pamela tuvo que entrarle al intercambio de golpes a bordo de la embarcación, estando en sus vacaciones. Esta agresión le valió, además de los golpes, que se quedara con un ligero corte en el pie.

A decir de la sudamericana ella ni le había dado pie o motivo alguno a la mujer que le hizo la escena de celos, para pensar que estaría coqueteando con su presunto marido; lo único que ella hizo, fue presumir su figura.

“La gente dice que su marido me miraba demasiado, luego, con unas copas encima, la idiota se puso como loca. Alcoholizada me atacó a traición. Fue un momento que no esperé”, dijo la también pugilista.

Respecto al corte en el pie provocado en la trifulca, ella señaló: “Tropecé con un fierro, tratando de atajarla para que no me golpeara en la cara. La muy pe*#$ me agarró del cabello, pero los muchachos la sacaron”, indicó al ‘Popular’ de Paraguay. Finalmente, la bronca terminó rápido, pero desde ahora “siempre estaré alerta. Es un problema de mujeres celosas e inseguras”, aseveró.