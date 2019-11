Mole de Olla: la muñeca que abre un debate sobre racismo y discriminación

Una muñeca de tez morena, ojos verdes y cabello negro rizado ha generado varios comentarios en Twitter y Facebook en torno al racismo y la discriminación. Se llama Mole de Olla e incluye una estrella de mar y una garrapata “Tetrus african” (un nombre ficticio). La usuaria Trixia Valle ha compartido una foto de este juguete en sus cuentas de redes sociales, acusando al fabricante, la empresa mexicana Distroller, de discriminación.

¡Distroller destruye los valores mexicanos y enseña a discriminar! #FueraDistroller



Que fuerte.... aberrante marca saca una muñeca:



-morenita de ojos cafés llamada “mole de olla” y que viene con garrapata incluida...



�� la DOBLE MORAL de este país increíble!#NoDiscriminacion pic.twitter.com/Fl3RoBnfgP — Trixia Valle (@Trixiavalle) November 19, 2019

La figura Mole de Olla es parte de la colección Chamoy y Amiguis de la firma juguetera, que se distribuye desde 2007 en México y desde el año pasado en España, según dice a Verne María Elena Soulayrac, directora de comunicación internacional de Distroller. “No es eso lo que queremos comunicar”, dice Soulayrac sobre los mensajes. “Esta es una línea que quiere compartir y comunicar lo lindo que es tener amigos, cada uno diferentes y únicos, sin importar el tono de piel, cabello o estatura”, dice, vía telefónica.

En la página principal de la empresa se pueden encontrar varios modelos de muñecas y muñecos de distinto color, siendo las dos principales Chamoy y Amiguis. Adicionalmente, la mayoría tiene nombre de un platillo mexicano como Churro y Tinga, pero también hay otros no tan mexicanos como Mac and Cheese y Fish and Chips, caracterizados como un bebé rubio y un niño vestido como guardia inglés. El mole de olla es un platillo típico del centro de México, caldoso y que se prepara con verduras y carne de res y tiene un color que tiende a ser oscuro.

Mole destaca de este catálogo por ser la única que tiene tez morena. En la página oficial se encuentran dos versiones de esta muñeca con una piel mucho más clara que la compartida por la tuitera. Sin embargo en páginas de comercio electrónico como Mercado Libre, se puede encontrar la misma versión compartida por Valle.

“Mole de Olla es de la costa de Guerrero y es defensora del reino animal”, dice Soulayrac. “Tiene una garrapata porque Amparo (fundadora de la empresa) fue a África y regresó con una picadura de garrapata que ya no se le quitó [la marca del piquete]”, cuenta. “También tiene un pez llamado Benvenuto”, indica la encargada de comunicación de Distroller.

Federico Navarrete, autor del Alfabeto del Racismo Mexicano, dice a Verne que la caricaturización y el humor no se aplica de la misma forma a todos los muñecos. “No es igual hacer un tipo de humor de poblaciones que han sido objeto de burla o que caricaturizar poblaciones que no lo han sido”, señala, vía telefónica. Para la directiva de Distroller, se trató de un acto de inclusión al tener muñecos con varias tonalidades de piel y cabello. “Las personas mulatas de ojos claros, como Mole, son reales, y conviven con toda clase de niños, es lo que queremos compartir".

Según cifras del INEGI, 1 de cada 100 mexicanos es afrodescendiente, y de ellos, 56% considera que se respetan poco o nada sus derechos, detalla la última Encuesta Nacional Sobre Discriminación. “Que su compañero sea una garrapata no es lo mismo que poner una mascota gusano: en el primer caso se trata de una plaga asociada a la suciedad”, dice Navarrete. “Repite estereotipos racistas aunque no sea su intención”, finaliza el académico.

Soulayrac destaca que la empresa que representa busca ser inclusiva. “Apoyamos a través de fundaciones a niños quemados, a niños con discapacidad. Queremos ir más allá de las palabras”, finaliza. La empresa Distroller distribuye varias marcas, entre ellas los Ksi-meritos (casi -meritos), o muñecos neonatos con un cordón umbilical, y una línea dedicada a la virgen de Guadalupe llamada Virgencita Plis.