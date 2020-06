Muere familia tras ser alcanzada por ola en playa de California

Cuatro integrantes de una familia murieron tras ser alcanzados por una ola en una playa de Malibú, en California.

De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia, cuatro personas se encontraban pescando en la orilla de la playa, cerca de la carretera Pacific Coast, la tarde de este jueves.

Mientras la familia pescaba, una enorme ola llegó a la costa y arrastró a tres de ellos hacia el mar de Deer Creek Beach, en el condado de Ventura.



El Departamento de Bomberos acudió al lugar tras recibir el reporte de que un grupo de personas estaba luchando por salir del mar. Al llegar, lograron rescatarlos con un operativo de búsqueda y rescate en el agua.

Sin embargo, al salir del mar, se detectó que las tres personas tenían lesiones severas por la intensidad del oleaje y los golpes provocados por el impacto con las rocas.

Pese a los esfuerzos de los equipos de atención médica, los tres murieron en el lugar, de acuerdo con el capitán Brian McGrath del Departamento de Bomberos del condado de Ventura.

#DeerInc ; At about 4:40 pm 3 people were washed into the ocean by a wave on Pacific Coast Hwy near Deer Creek Rd. Despite life saving measures all 3 people were fatally injured. @VCFD @VCSOVentura @camarillovcso pic.twitter.com/NFvYPtc07m

Además, la oficina del sheriff de Ventura iniciará una investigación sobre la muerte de los dos hombres y una mujer.

El oleaje en esta playa de California generalmente no es muy intenso, pero en ocasiones pueden llegar olas de gran tamaño, especialmente en la zona rocosa donde se encontraba la familia.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre asegura que uno de los mejores momentos para pescar en la playa es durante una marea alta entrante, cuando incrementa el nivel del agua y desplaza a pequeños invertebrados a la arena, pero también incrementa los riesgos para los pescadores.

#DeerInc; 3 people have been fatally injured after they were washed off the rocks into the ocean. All victims have been accounted for and the search operations have been completed. @VCFD pic.twitter.com/8YjkxGUmC5