Mujer afroamericana de EU exige justicia tras ser arrestada desnuda en su casa "por error"

En 2019, una trabajadora social afroamericana estaba en su casa cuando la policía de Chicago, Estados Unidos, irrumpió por la puerta y la esposó mientras estaba desnuda en una redada destinada a otro apartamento en su complejo.

Ahora, Anjanette Young pide justicia después de que el departamento legal de la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot intentara evitar que CBS Chicago transmitiera las imágenes casi dos años después, reporta el medio.

Lightfoot se disculpó este miércoles con Young. Una junta de revisión civil está investigando el incidente de 2019 en la casa de Anjanette Young, del cual WBBM-TV de Chicago obtuvo imágenes de la cámara corporal. A principios de esta semana, la administración de Lightfoot acudió a un tribunal federal para evitar que la estación transmitiera las imágenes, pero se lo negó.

Lightfoot inicialmente trató de distanciarse del incidente, diciendo que sucedió antes de que asumiera el cargo en mayo de 2019 y culpando a la Oficina Civil de Responsabilidad de la Policía por no publicar el video antes. La investigación de COPA, que podría incluir recomendaciones para disciplinar a los oficiales, está en curso.

Pero el perturbador video provocó amplias críticas, incluso de concejales de Chicago que pidieron más audiencias sobre el "encubrimiento de una redada policial injusta" y legisladores estatales afroamericanos que lo calificaron de "acto de racismo, violencia de género y otra violación más: La dignidad y seguridad de la mujer negra".

En el video, los oficiales derriban la puerta de Young y se la puede escuchar gritar repetidamente: "¡Te has equivocado de casa!". Young dijo que no tuvo tiempo de vestirse antes de que varios agentes irrumpieran en su apartamento. De acuerdo con CBS, la mujer les dijo a los oficiales al menos 43 veces que estaban en el apartamento equivocado, pero ellos siguieron registrando la casa mientras ella estaba expuesta. Young dijo que acababa de regresar a casa del trabajo cuando la policía irrumpió.

De acuerdo con CBS, el objetivo real de la redada estaba en el mismo complejo que Young, pero su ubicación exacta debería haber sido fácil de determinar ya que en ese momento llevaba un brazalete de monitoreo electrónico. La policía se quedó en el apartamento de Young durante 20 minutos antes de disculparse con ella y decirle "creemos tu historia", menciona el medio.

Lightfoot se disculpó con Young por el incidente durante una emotiva conferencia de prensa y por el intento de bloquear su transmisión.

“Lamento profundamente y me preocupa que su casa fuera invadida y que tuviera que enfrentar la humillación y el trauma que sufrió. Eso no está bien ”, dijo Lightfoot. “Simplemente no debería haber sucedido. Y me aseguraré de que exista una responsabilidad total por lo que sucedió".

Lightfoot dijo que las preocupaciones sobre los oficiales que registran las casas equivocadas han llevado a cambios en el protocolo de la orden de registro. Declaró que la ciudad cambiaría sus políticas para facilitar la publicación de videos de cámaras corporales en circunstancias similares.

Young obtuvo el video como parte de su demanda contra la ciudad. Las autoridades también habían presentado una solicitud para que se sancionara a Young por presuntamente violar una orden de confidencialidad. Lightfoot dijo el miércoles que Young no debería ser castigada y que es una víctima.

La trabajadora social dijo el miércoles que es una persona privada, por lo que tener el video en la esfera pública es difícil pero necesario. "Quiero rendición de cuentas", declaró Young a los periodistas en Chicago. “No necesito seguidores en las redes sociales, no necesito ese tipo de cosas. Responsabilidad".