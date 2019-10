Mujer inaugura carnicería luego de 30 años de ser vegana

Una mujer que fue vegetariana por 30 años, decidió regresar a comer carne y hasta puso una carnicería familiar.

Tammi Jonas, de 49 años, se hizo vegetariana en la década de 1970 después de leer el libro de Peter Singer, “Animal Liberation”.

Sin embargo, al embarazarse de su tercer hijo se sintió “especialmente anémica”. Un día probó una hamburguesa, le gustó y a partir de ahí volvió a consumir carne, y admitió una mejoría en su salud.

Sus compromisos con los animales no cambiaron y creó “Jonai Farms y Meatsmiths”, que es una granja y carnicería donde no se utilizan productos químicos nocivos para sus cultivos y donde los animales viven como si no estuvieran en una granja.