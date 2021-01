Mujer de 50 años se casará con hombre 28 años menor que ella que conoció en Tinder

Estados Unidos.- Sin importar la edad, Tinder ha ayudado a millones de personas a encontrar su media naranja.

En esta ocasión, una mujer de 50 años de edad identificada como Sharon Hawkins, está por contraer matrimonio con un hombre 28 años menor que ella.

Según detalló Sharon al medio Daily Mail, conoció a Perry Hopstein, de 22 años, en la aplicación de citas después de que redujo su preferencia de edad a 19.

Sharon es profesora y se dio de alta en la aplicación después de que terminó su matrimonio de 16 años en 2015, ahora que encontró a Hipstein, decidió dejar su pasado atrás y comprometerse.

Sin embargo, según detalla, cuando salen, algunas personas piensan que es la madre del joven y no su pareja.

Puedo tener la edad suficiente para ser la madre de Perry, pero no dejaré que eso me detenga de perseguir la felicidad. Perry y yo sabemos que estamos destinados a estar juntos y no nos importa lo que otras personas", comentó.