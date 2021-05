Mujer "desinvita" de su boda a su amiga, pero le pide que le de regalo

La publicación de una joven se volvió viral en redes sociales porque muestra la peculiar historia de como fue desinvitada a la boda de su amiga, ¿El motivo? Aquí te lo contamos.

Todo inició con un posteó que realizó la joven llamada Dani Castro en su facebook, pues comentó que fue "desinvitada" a la boda de su amiga Karla por no tener pareja.

"Me invitó a su boda pero como no tengo ‘pareja’ No podía ir pero si quería su regalo de bodas y la mesa de postres gratis una triste historia esta gente de ahora no tiene madre”, se lee.

Danii acompañó su publicación con unas capturas de pantalla de la conversación en donde se ve que Karla la desinvitó pero le pidió que le diera de regalo la mesa de postres.

Después de ser desinvitada a Dani no le quedó más opción que decirle a su examiga que no le daría nada, por lo que Karla responde que su pareja había dado para comprar el servicio (15 mil pesos) ya se lo había gastado, por lo que no tenía otra opción, y que le diera el regalo que ya habían comentado.

Puedes leer el hilo completo aquí.

Aquí va el hilo se la chava que me invito a si boda pero me des invito por que no tengo "novio" y quería la mesa de dulces y su regalo de bodas �� pic.twitter.com/RqRSOK0feB — Danii Castro® (@daniicastrooooo) May 5, 2021

SE CANCELÓ LA BODA

Luego de que se hiciera viral la publicación, la joven novia volvió a contactar a su amiga para reclamarle que su boda había sido cancelada, y a que además sus hermanos y papá habían tenido que cerrar sus redes sociales para evitar ser acosados.

Parte 2

" Ojalá nunca te cases por perra y mal amiga " ���� pic.twitter.com/P96jfawusZ — Danii Castro® (@daniicastrooooo) May 5, 2021