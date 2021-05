Mujer prohíbe a sus suegros besar y abrazar a su hija de 2 años

Australia.- A través de un video subido a TikTok, una mujer australiana llamada Brittany Baxter prohibió a sus suegros besar a su hija de dos años de edad, lo que ha causado controversia entre los usuarios de redes sociales.

Brittany explicó que sus suegros no tienen permiso de abrazar o besar a su pequeña sin su consentimiento, a continuación te explicamos sus razones.

"Como madre, practico el consentimiento con mi hija y esto es algo que realmente me ha estado molestando. ¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos?", dice Brittany Baxter.

Continua explicando que ha habido ocasiones en que su hija dice que no a las muestras de cariño a lo que sus abuelos comentan: "¿qué, tenemos que pedirte un beso y un abrazo".

Situación que ha molestado a Brittany debido a que ha explicado en varias ocasiones que no esta de acuerdo en que obliguen a la niña a dar muestras de cariño, además señala que aunque la niña no da su consentimiento, sus suegros la abrazan y besan no sin antes usar la manipulación.

"El cuerpo de mi hija no existe para que nadie se sienta más cómodo y amado", dijo Brittany Baxter.

Por lo que ha decidió prohibir a los abuelos besar o abrazar a la pequeña, además hizo un llamado a otros padres.

Baxter asegura que no permitirá que su hija crezca en un entorno donde no pueda decir "no" por lo que no obligará a su pequeña a besar a la nadie, no solo a sus abuelos, si ella no tiene deseos de hacerlo.