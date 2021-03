Mujer utiliza ticket bancario para denunciar a su marido por violencia

Brasil.- Los hechos ocurrieron en una sucursal bancaria de Soradinho, en el Distrito Federal, donde una mujer de 27 años de edad, víctima de violencia doméstica, desesperada escribió en el ticket del banco su situación y se lo entregó a un empleado.

La brasileña iba a cobrar un beneficio social y por el protocolo de segurirad sanitaria ingresó sola al banco, mientras su marido se quedó afuera. En el papel también añadió la letra "X" que se utiliza en Brasil como un código de seguridad para alertar en comercios y lugares públicos cuando se es víctima de violencia de género.

Si tocan la puerta y no abren, insistan, porque va a fingir que no está... No les doy el número de teléfono, porque él puede atender”, también escribió.