Nancy Risol, la indígena que está rompiendo las redes como youtubera y facebookera

Ecuador.- La originalidad de sus videos, hablar sin tapujos y rompiendo los códigos de etiqueta, Nancy Risol ha logrado cautivar a más de un millón de personas que ya están suscritos a su canal de YouTube y otro millón de fans en Facebook.

En menos de un año, la ecuatoriana de la comunidad Saraguro, del sur de Ecuador, donde vive la etnia del mismo nombre, ha logrado millones de reproducciones en sus videos de YouTube, en el último, donde presume su "penthouse", alcanzó casi los 7 millones de reproducciones.

La peculiaridad de la indígena es que a pesar de vivir de forma humilde, en sus videos se burla de forma sarcástica sobre su forma de vida. "He visto a muchos que tienen una colección de zapatos, de labiales, make up, pero yo no tengo coleccionado nada de esas mier... yo tengo algo mucho más mejor, son las ollas", expresó en uno de sus videos.

Recientemente, la indígena recibió el reconocimiento de YouTube por llegar a 100 mil suscriptores, en menos de un año, pues en su canal su primer video fue subido el 16 de septiembre de 2018 (con más de 600 mil reproducciones), aunque ella cumplirá un año en su red social de Facebook, donde tiene más de un millón de fans.

Nancy Risol agradeció a sus animales, una vaca y un perro, por ser parte del éxito en su canal de YouTube. Además de su "staff" integrado por Pedro, "Lucho", Ruth y Tupari.

En Facebook más activa

Aunque YouTube la reconoció por los suscriptores alcanzados, Nancy Risol es más activa en Facebook, donde subió su primer video en septiembre, "Cuando no tienes talento para sing", con el que alcanzó más de 300 mil reproducciones.

En la plataforma de Mark Zuckerberg, la indígena ha subido 40 videos, el de mayor éxito fue el llamado "sin talento", con 22 millones de reproducciones y 4 mil 494 veces compartido. En la grabación se mofa de su talento como cantante.