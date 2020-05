Netflix cancelará suscripciones inactivas

La audiencia de Netflix ha aumentado, sin embargo, hay cientos de miles de suscriptores que en realidad no han usado sus cuentas de manera activa.

La compañía no quiere que las personas paguen por un servicio que no están utilizando, prefieren que hagas un buen uso de tú suscripción, es por ello que la compañía de streaming comenzó a cancelar cuentas latentes.

De acuerdo con el portal Engadget, si te registraste al menos hace un año pero no has visto nada, o no has transmitido algo en la plataforma en los últimos dos años, Netflix te preguntará por correo electrónico o notificación de su app si deseas seguir suscribiéndote. En caso de no recibir respuesta, cancelará automáticamente tú plan.

Solo unos pocos cientos de miles de cuentas (menos del 0.5 por ciento del total de sus usuarios ) cumplen con estos criterios, y Netflix ya los ha tenido en cuenta en su orientación financiera.

Si decides cancelar pero luego cambias de opinión, todas tus preferencias, perfiles, etc. estarán en tu cuenta tal como los dejaste, siempre y cuando te reincorpores dentro de los próximos 10 meses.

Este es un movimiento un poco inusual de Netflix, ya que las empresas que adoptan un modelo de suscripción dependen de los ingresos regulares de sus miembros, incluidos aquellos que continúan pagando todos los meses sin usar el servicio. En última instancia, podría ayudar a Netflix a ganar buena voluntad sin dañar demasiado sus resultados.