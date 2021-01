Niña le levanta el dedo medio a su mamá en plena pastorela; ella era la Virgen

Reino Unido.- Este año a consecuencia del coronavirus, las celebraciones en Navidad fueron bastante diferentes en todo el mundo, pero para hacer más ameno el festejo varios internautas compartieron sus mejores momentos navideños, una de ellas fue Kizzi Griffiths, quien recordó una divertida anécdota con su hija y se volvió viral.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la joven madre que reside en la pequeña ciudad de Swansea, en Gales, compartió al mundo un recuerdo que solo los residentes de la ciudad conocían y que no han podido olvidar.

Hace dos años, la hija de Kizzi, Daisy Parry-Griffiths -que en aquel momento tenía 4 años-, fue elegida para participar en la pastorela de su escuela. Por su gran belleza, simpatía y sus dotes de actuación, la niña fue elegida para interpretar a la Virgen María.

La madre relató que todo parecía ir bien en el espectáculo navideño, ella disfrutaba ver a su hija en el centro del escenario mientras vestía su traje azul, el momento era tan especial que sacó su teléfono y comenzó a grabar; sin embargo, en un momento Daisy volteó a la cámara y sin importarle salirse de su papel, levantó el dedo medio y se lo mostró.

Kizzi al ver a su hija con el dedo levantado entró en pánico, pues se dio cuenta de que todos los padres la estaban mirando atónitos.

Finalmente cuando la obra escolar terminó, la joven madre fue a recoger a su pequeña y fue ahí cuando finalmente entendió qué fue lo que ocurrió.

Daisy nunca tuvo la intención de querer ser grosera, sino que cuando llegó a la escuela se lastimó el dedo medio y le habían puesto un curita, entonces cuando vio a su madre en la pastorela levantó el dedo para enseñársela.

No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entré en pánico un poco y no vi el lado divertido porque no sabía lo que estaba haciendo.

No fue hasta el final, cuando la recogí, que dijo que cuando llegó a la escuela se había lastimado el dedo y le habían puesto una bandita”, dijo.