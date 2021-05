Niña víctima de maltrato, pide ayuda con un mensaje en un cartón de cervezas

Coahuila.- Una niña de nombre Camila, escribió un mensaje en un cartón de envases de cerveza donde mencionó que es maltratada por sus padres y que se quiere morir.

El recado causó indignación entre los internautas tras ser compartido en redes sociales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la menor que pidió auxilio.

Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja. Además me quiero morir. Soy Camila”, se lee en el mensaje.