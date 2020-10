Niñas demuestran su valor practicando en patineta

En la capital de Afganistán, Kabul, hay un grupo de niñas que aprende a leer, escribir y andar en patineta.

A la vez son un ejemplo de valentía en un lugar en el que culturalmente como por situaciones de guerra tanto la escuela como el deporte son poco accesibles para las mujeres.

Ellas son las protagonistas del cortometraje documental Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl) —Aprendiendo a patinar en zona de guerra— que mañana se presenta por primera vez en televisión a las 22:00 horas por Lifetime.

Este trabajo, dirigido por Carol Dysinger, fue ganador del Oscar a principios de este año como Cortometraje documental.

“Creo que muestra tanto como pude, cualquier cosa que fuera más profunda o lejanamente dentro de sus vidas tendría que haber sido hecha por una mujer afgana, yo realmente sólo quería que ustedes las conocieran y que vieran su espíritu”, comenta Carol en entrevista.

Aunque Dysinger explica que nunca se saben los resulados que tendrán tus acciones, espera que al mostrar la vida de estas niñas pueda ayudarlas.

“Espero que recaude dinero para que el skate se mantenga, que la gente se sienta motivada a ofrecer ayuda, que haya cosas que apoyen la educación de las niñas y la educación y salud en general en Afganistán y que presionen a sus políticos para que no abandonen el lugar por completo en términos de infraetructura física”, dice en entrevista.

“Yo espero que sí. Sólo quería que la gente las conociera, no quiero que las abandonen”, señala Carol.

La cineasta recuerda un momento complicado que vivieron al visitar la casa de una familia —que al final no apareció en el filme— y la mujer que les abrió la puerta tenía un bebé enfermo. Al condunfirlas con trabajadores humanitarios les pidieron ayuda y aunque la directora de fotografía Lisa Rinzler quería hacer algo tuvieron que irse.

“Fue difícil y triste porque siempre quieres ayudar pero he aprendido después de años de estar ahí que sólo ayudas cuando puedes; ayudas con acciones no con simpatía, haces lo que puedes y no lo que no”, dice.