Niño lleva huevos y yogurt a compañero que “no tiene para lonche”

Sonora.- A través de una publicación compartida en Facebook, un niño de Puerto Peñasco, Sonora, se volvió viral luego de que su hermana compartiera que al llevar al menor a la escuela, se percató de que llevaba huevos y yogurt a la escuela para un compañero que no tiene para su "lonche".

En su publicación, la hermana contó que al llevar a uno de sus hermanos al kinder y cargarle la mochila, notó que estaba muy pesada, por lo que al preguntarle a su hermano menor, le dijo que la comida era para un compañero que "no tiene comida y nunca lleva lonche".

"Antes de irse al kinder le cargue la mochila para que se subiera al carro entonces me percate de que estaba muy pesada. Cuando la abrí tenía huevos y yogurth adentro entonces lo voltee a ver y agachó la cabeza y le pregunté ¿Por qué traes esos huevos en la mochila? Y se quedó callado por un momento, después me dijo 'Es que en mi kinder hay un niño que no tiene comida y nunca lleva lonche'" (sic).