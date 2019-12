Niño pide a Santa Claus un "buen papá" para Navidad

Los niños piden todo tipo de cosas a Santa Claus, pero la petición de uno de ellos se volvió viral y conmovió a miles de personas.

El pequeño de 7 años, identificado como Blake, escribió una carta a Papá Noel desde el refugio para víctimas de violencia en el que se encuentra en Texas con su madre desde hace casi un mes.

“Querido Santa:

Tuvimos que dejar nuestra casa. Papá estaba enojado. Tuvimos que hacer todas las tareas de la casa. Papá obtuvo todo lo que quería. Mamá dijo que era tiempo de irnos y que nos llevaría a un lugar más seguro donde no tuviéramos que estar asustados. Aún estoy nervioso, no quiero hablar con los otros niños. ¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos nada de nuestras cosas aquí. ¿Puedes traer algunos libros de capítulos, un diccionario, una brújula y un reloj? También quiero un muy, muy, muy buen papá. ¿Puedes hacer eso también?

Con amor, Blake”.

La madre encontró la carta en la mochila del pequeño y se la mostró al personal del refugio SafeHaven, en Texas, donde se encuentran. Ellos decidieron difundirla en Facebook el pasado miércoles y hasta este jueves se había compartido más de mil 600 veces y había generado mil 629 reacciones.

Entrevistada en el programa Today de NBC News, la presidenta del refugio, Kathryn Jacob, dijo que no esperaban la atención que recibió la carta y desde que la subieron a redes han recibido una gran cantidad de donaciones de regalos navideños para los niños que están en ese lugar, incluyendo los libros, el diccionario, la brújula y el reloj que pidió Blake.

La seguridad de la familia de Blake está garantizada en el refugio, que sirve al condado de Tarrant, en el área de Dallas. Justo pensando en eso, no se proporcionó más información sobre sus identidades.

Sin embargo, Jacob subrayó que hay muchas personas en la situación de Blake. “Es una historia que escuchamos todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, tenemos a 73 niños en el refugio, así que Blake es sólo uno de muchos”, explicó en la entrevista.

Emily Hancock, vicepresidenta de desarrollo de SafeHaven, dijo a NBC News que la carta del niño “refleja muchos de los sentimientos que tiene la gente que está aquí, no sólo los niños”.

En la misma publicación de Facebook, el refugio dice: “Gracias a sus donaciones a través del Saco de Santa, Blake está recibiendo exactamente lo que pidió. Pero con 117 mujeres y niños que necesitan refugio en esta temporada de fiestas, necesitamos su ayuda para que tengan un lugar seguro donde quedarse todo el mes de diciembre”.