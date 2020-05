Niño roba carro de su mamá para “ir a comprar” un Lamborghini en EU

Lo que parecía un procedimiento de rutina dejó a un policía de Estados Unidos atónito. Tras obligar a un automóvil a detenerse en una carretera de Utah, en el oeste del país, el agente se encontró con un niño de cinco años al volante.

El chico explicó al oficial que lo detuvo el lunes que había escapado de casa tras discutir con su madre porque ella se había negado a comprarle un Lamborghini.

"Decidió agarrar el auto e ir a California a comprar uno él mismo", indicó la policía de carreteras de Utah en Twitter. "Le hubiera faltado un poco de dinero para pagar la cuenta del auto pues solo tenía tres dólares en su cartera".

En un video divulgado por la policía, se puede ver la camioneta que manejaba, errático, el niño junto a otros autos y camiones que circulaban a toda velocidad.

Cuando el oficial Rick Morgan activa la sirena, el vehículo se detiene a la izquierda de la autopista.

"Mientras Morgan se acercaba a pie por el lado del conductor del vehículo, pensó que era extraño que no pudiera ver la cabeza del conductor desde la ventanilla trasera", dijo un comunicado publicado este martes por el cuerpo policial.

En el vídeo se escucha a Morgan preguntándole al chico su edad. "¿Tienes 5 años?", exclama. "Vaya... ¿Dónde aprendiste a conducir?".

La policía dijo que el niño, que no fue identificado, logró conducir hasta unos dos o tres km de su casa antes de que lo detuvieran y se pusieran en contacto con sus padres.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020