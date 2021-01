Niño sufre derrame cerebral tras contraer Covid-19

Estados Unidos.- Tras dar positivo a Covid-19, un niño de tres años identificado como Colt Parris se encuentra hospitalizado y en constante observación.

Según información de Fox News, un equipo de médicos de la Universidad de Missouri Health, en Estados Unidos, comentó que el menor tuvo un derrame cerebral al contagiarse del virus.

El padre detalló que comenzó a notar que el menor perdió la capacidad de mover el brazo y la pierna derecha cuando trató de entregarle su peluche, después de realizar la prueba, los médicos le dijeron a la familia que Colt tenía un bloqueo en el cerebro.

Pensamos que seguramente lo perderíamos… No me importa lo duro que seas; llorarás. No puedes evitarlo cuando es tu hijo de 3 años tirado allí. Su comportamiento fue bastante diferente y el dolor que siente mi hijo, ni siquiera puedo expresarlo con palabras”, comentó Tim Parris, padre del menor.