Niños cortan Internet de maestra porque les dejaba mucha tarea

España.- Hartos de tanta tarea, dos niños decidieron acudir a la casa de una maestra para cortarle el cableado de Internet.

Los hechos se registraron en Albacete, España, en donde dos alumnos de 9 años hicieron un plan para que su maestra no pudiera enviar las tareas diarias de la escuela.

Debido a la cuarentena por coronavirus (Covid-19), las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas, sin embargo, las clases siguen dándose vía internet, por lo que los alumnos, últimamente se han quejado de tanta tarea.

Es por eso que, aprovechando la hora de no confinamiento impuesto por el gobierno español en Albacete, dos alumnos llevaron a cabo un plan.

Una tarde, los dos niños se reunieron para ir a la casa de su profesora, al llegar, decidieron trepar la ventana y así cortar el cableado de internet.

Todo iba bien hasta que la docente, sin saber con qué se encontraría, se asomó por la ventana y se encontró con los dos niños colgados.

Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego algo bueno no era”, contó minutos después a la policía local.