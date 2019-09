Nintendo Switch Lite llega a México

Nintendo presentó el 10 de julio pasado, la nueva versión de su consola híbrida, la Nintendo Switch Lite, una consola más pequeña y económica que está enfocada en el juego portátil.

Al tratarse de una versión dedicada del todo al modo portátil, Switch Lite no puede conectarse a la televisión, los Joy-Con incluyen un D-Pad en lugar de cuatro botones en el control izquierdo, además de estar pegados a la consola, así que no se pueden separar. Asimismo, la consola no cuenta con soporte para Labo ni HD Rumble.

Gameplanet, distribuidor oficial de la empresa en México tuvo en preventa este gadget con un precio de 5 mil 999 pesos. En dicha publicación, la tienda mencionó que su lanzamiento en México se daría hoy 20 de septiembre, misma fecha que tendrá en Estados Unidos. La consola está disponible en tres colores: amarillo, gris y turquesa.

Cabe destacar que desafortunadamente, no todos los juegos de Switch podrán jugarse en esta consola. De acuerdo con Nintendo, Switch Lite carece de vibración HD, esto quiere decir que al no tener sensores de movimiento, los juegos no tendrán todas las características que ofrecen para disfrutarlos.

No obstante, la batería mejora, al pasar de tres a siete horas. De igual manera, la consola solo pesa 275 gramos. El Switch que lo antecede tiene un peso de 398 gramos (incluyendo los Joy-Con).

Otro cambio con relación a la anterior Switch, son sus dimensiones, ya que la pantalla pasa de 6.2 a 5.5 pulgadas. En cuanto a tamaño del equipo en general, el Lite mide 91.1mm x 208mm x 13.9mm; mientras que el modelo original presenta medidas de 102mm x 239mm x 13.9mm.