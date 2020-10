Nintendo demanda a tiktoker y la obliga a cambiar su nombre

En las redes sociales es prácticamente seguro que podremos encontrar a personas que disfrutan lo mismo que nosotros. No es poco común que algún fan de algo se haga famoso precisamente por demostrar su fascinación. Pero en ocasiones no todo sale bien, como en el caso de una usuaria de TikTok que tuvo que cambiar su nombre en las plataformas por una demanda de Nintendo.

Nintendo es una empresa que cuida mucho su imagen y protege su propiedad intelectual, al grado que el nombre de Pokeprincxss le pareció que violaba sus derechos y, por lo tanto, tenía el poder de pedir que desapareciera y, además, recibir una compensación económica.

Lo que sucedió es que la usuaria de TikTok, que contaba con casi 2 millones de seguidores, decidió llamarse pokeprincxss por ser amante de la franquicia de Pokémon, incluso tiene varios tatuajes con personajes de la serie. Aparentemente el problema con Nintendo llegó porque la influencer, que también es muy popular en Twitch, comenzó a vender productos basados en su imagen en las redes sociales y registró su nombre a través del sitio web LegalZoom, lo que significa que estaba violando la propiedad intelectual de Nintendo pues no solo su nombre estaba claramente inspirado en Pokémon sino que los artículos que vendían estaban relacionados e, incluso, utilizaban imágenes registradas de la caricatura.

La mujer asegura que “era joven y tonta, simplemente estaba haciendo todo porque no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, detalla también que pensó que las imágenes de Pokémon que usaban eran de uso legítimo ya que caían bajo la parodia, además de que ha visto a muchas otras personas vendiendo contenido de la serie en línea.

Debido a esta situación, hace dos meses, pokeprincxss recibió un correo electrónico de LegalZoom explicando que Nintendo había emitido una queja pues no quería que la gente pensara que estaba afiliada a la compañía. Entonces, según relata, decidió contratar a un abogado que la ayudó a resolver el problema y a cambiar su marca. Por ello es que ha dejado de llamarse pokeprincxss y ahora, en todas sus plataformas se le puede encontrar como digitalprincxss.

Algunos fanáticos le preguntaron por qué no podía simplemente cambiar la ortografía a "poki" o algo similar, pero ella explicó que tener algo que pareciera estar relacionado con Pokémon en su nombre podría meterla en más problemas legales con Nintendo. También señaló que no estaba segura de por qué había algunas personas con "poki" en su nombre que ganaban dinero y no tenían conflictos.

Podría deberse a su cuenta de Only Fans

Precisamente porque la joven no es la única en utilizar la imagen de personajes populares de Nintendo para ganar seguidores y dinero es que se especula que la decisión de la empresa en realidad está relacionada con su cuenta de Only Fans en donde genera contenido para adultos.

En el video, la ahora llamada digitalprincxss explica que Nintendo no quería que la gente pensara que estaba afiliada a la compañía. "Nintendo no quiere que se piense que de ningún modo, manera o forma estoy afiliada con ellos o que tengo un acuerdo con ellos; y todo eso se reduce a que soy una creadora de entretenimiento para adultos. Nintendo y Pokémon son compañías dirigidas a familias así que no quieren que arruine su reputación o lo que sea si la gente piensa que ellos y yo estamos afiliados".

La influencer dice que entiende la decisión y que la situación es culpa de su poco conocimiento sobre los negocios y la propiedad intelectual. "Quiero decir claro que no estoy intentando hacerme la víctima en esta situación, y solo espero que otra gente pueda aprender de esto y no cometer los errores que yo hice", dice digitalprincxss. De hecho enfatiza al final de su video que no siente rencor por Nintendo y que seguirá apoyando a la empresa. "Le daré mi alma a Nintendo. Después de ver este video, ve a comprar un Switch o algo".

Lo que indica que lo está tomando bien a pesar de que se ha visto obligada a entregar todo el dinero recaudado por la venta de sus productos relacionados con Pokemón. Ahora el único producto que tiene disponible para vender es una camiseta conmemorativa para su audiencia que lamenta la pérdida de su antiguo nombre de usuario.