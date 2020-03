‘¡No aguanto a mi mujer!’: Hombre grita para que lo ‘salven’ de cuarentena

España.- Mientras que algunos videos grabados en medio de la epidemia de coronavirus nos han conmovido profundamente, hay otros que nos han sacado alguna risa, como este hombre que pidió ser “rescatado” de la cuarentena en casa porque ya no soporta el encierro con su esposa.

A través de su cuenta de Twitter, una usuaria de La Palma, España, publicó un video tomado desde un balcón donde se escuchan los gritos desesperados de un hombres.”

“¡Sáquenme de aquí, que no aguanto más a mi mujer! Dos días llevo, no puedo más”, grita el hombre que no se alcanza a ver.