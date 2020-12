"No alquilo a gays", indigna dueño que se negó a rentar inmueble

Argentina.- Un joven homosexual denunció en redes sociales un acto de discriminación por parte del dueño de un departamento.

Los hechos se registraron en La Plata, Argentina, cuando el joven identificado como Alexis Bianchi, se puso en contacto con el dueño de un inmueble para retarlo en compañía de su pareja, todo iba bien, incluso estaban por cerrar el trato.

Según detalló Alexis en su cuenta de Twitter, cuando el arrendador se enteró que no solo viviría un hombre en el lugar, sino dos, preguntó que si eran “gays”, ante la respuesta afirmativa del joven, el dueño ya no quiso rentar el departamento.

En una entrevista para el medio local Crónica, Alexis comentó que al principio no podía creer la negativa, por eso decidió denunciar el acto de discriminación por su preferencia sexual.

Me reía al principio porque en serio no podía creer que me esté pasando eso. Nunca me había pasado algo tan fuerte: que por mi orientación sexual no pueda alquilar un departamento. Me generó una sensación de odio, risa, tristeza. La captura se la pasé a mis amigos, hablé un poco con ellos y después la publiqué en Twitter como diciendo ‘miren lo que me acaba de pasar’”, agregó Bianchi.