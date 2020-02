"No disparen"; pegan calcomonías en autos tras asesinato de joven

Tamaulipas.- Familiares de Juan Daniel Ortíz, quien perdiera la vida a manos de Policías Estatales quienes lo confundieron al registrarse una persecución en esta ciudad, entregaron calcomonías para que los automovilistas las coloquen en sus unidades y evitar, que sean víctimas inocentes en hechos delictivos.

Con la leyenda: "Policía Estatal Acreditable, no disparen. Soy Daniel, no me mates soy inocente", se dio inicio a una campaña para evitar que los ciudadanos sean confundidos y pierdan la vida cuando se genere una situación de riesgo.

Juan Daniel Ortíz, viajaba a bordo de una camioneta en color blanco, cuando al llegar al Puente Elevado de la Brecha 109, los estatales comenzaron a dispararle.

Los policías que viajaban en la unidad marcada con el numero 1496, abrieron fuego a la camioneta de Ortiz por lo que el cuerpo del joven quedó a un costado de su camioneta pues trascendió, intentó bajar de la unidad mientras gritaba que no le dispararan.

Tras estos hechos, María Guadalupe y Diego Ortiz, padres del Juan Daniel, aseguraron que su hijo tenía 23 años y que era un joven ejemplar, que se encontraba en una cena familiar y salió a comprar cerveza, cuando de pronto escucharon detonaciones por lo que entraron en pánico.

Manifestaron que su hijo quedó en medio de la balacera y que los elementos estatales, le sembraron armas para justificar el error de haberle disparado a un inocente.



Por ello, familiares y amigos de Juan Daniel, salieron a las calles para entregar estas calcomonías y además, para pintar en algunos autos los mensajes; "Estatales no disparen, soy inocente", “Trabajo honestamente y siempre viajo con mi niño de 6 años, no me dispares, no tengo dinero, no me secuestres”.