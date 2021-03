"No traía escote, no traía shorts", joven denuncia que fue atacada en un estacionamiento

Sonora.- A través de una publicación en redes sociales, una joven llamada Elissa M. Reyes, de 24 años de edad denunció que sufrió acoso sexual mientras estaba en un estacionamiento de Walmart ubicado sobre el bulevar Colosio en Hermosillo, Sonora.

Los hechos ocurrieron el 22 de marzo alrededor de las 15:50 horas, cuando un hombre se acercó a ella por atrás, la ahorcó y la manoseó.

"No traía escote, no traía shorts, no traía vestido, traía pantalón, no andaba tomada, no andaba de fiesta, pasó en el súper a plena luz de día! Yo no tengo la culpa, y si hubiera sido en una situación como las que mencioné anteriormente aún así no sería mi culpa”, expresó.